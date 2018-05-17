  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Primer Tiempo | Santos vs Toluca Final Ida

#Galería ¡Revive las mejores acciones!

Por: Azteca Deportes

KAL|0_p4m33q5q

Jorge Martinez/MEXSPORT | La ceremonia del himno nacional con ambas escuadras

KAL|0_o9a6lr3t

Jorge Martinez/MEXSPORT | Los locales se preparan para encarar el primer tiempo

KAL|0_yvnghwfq

Jorge Martinez/MEXSPORT | Rubens estuvo muy cerca de anotar el primero

KAL|0_38bx9qdy

Jorge Martinez/MEXSPORT | El primer tiempo se jugó con mucha intensidad

KAL|0_sr54qbb4

Jorge Martinez/MEXSPORT | Fernando Guerrero causó polémica en varias jugadas

/
KAL|0_p4m33q5q

Jorge Martinez/MEXSPORT | La ceremonia del himno nacional con ambas escuadras

KAL|0_o9a6lr3t

Jorge Martinez/MEXSPORT | Los locales se preparan para encarar el primer tiempo

KAL|0_yvnghwfq

Jorge Martinez/MEXSPORT | Rubens estuvo muy cerca de anotar el primero

KAL|0_38bx9qdy

Jorge Martinez/MEXSPORT | El primer tiempo se jugó con mucha intensidad

KAL|0_sr54qbb4

Jorge Martinez/MEXSPORT | Fernando Guerrero causó polémica en varias jugadas

KAL|0_p4m33q5q
KAL|0_o9a6lr3t
KAL|0_yvnghwfq
KAL|0_38bx9qdy
KAL|0_sr54qbb4

Te Recomendamos