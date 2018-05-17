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Primer Tiempo | Santos vs Toluca Final Ida
#Galería ¡Revive las mejores acciones!
Jorge Martinez/MEXSPORT | La ceremonia del himno nacional con ambas escuadras
Jorge Martinez/MEXSPORT | Los locales se preparan para encarar el primer tiempo
Jorge Martinez/MEXSPORT | Rubens estuvo muy cerca de anotar el primero
Jorge Martinez/MEXSPORT | El primer tiempo se jugó con mucha intensidad
Jorge Martinez/MEXSPORT | Fernando Guerrero causó polémica en varias jugadas
Jorge Martinez/MEXSPORT | La ceremonia del himno nacional con ambas escuadras
Jorge Martinez/MEXSPORT | Los locales se preparan para encarar el primer tiempo
Jorge Martinez/MEXSPORT | Rubens estuvo muy cerca de anotar el primero
Jorge Martinez/MEXSPORT | El primer tiempo se jugó con mucha intensidad
Jorge Martinez/MEXSPORT | Fernando Guerrero causó polémica en varias jugadas