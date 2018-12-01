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Santos 0-2 Rayados
Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
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Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
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Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna
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