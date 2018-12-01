  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Santos 0-2 Rayados

Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

Por: Azteca Deportes

KAL|1_ltcodfee

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_6ncqwg8p

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_uwhmh2rm

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_0xzfes11

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_3q7w8sfk

Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_xx3laa0e

Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_oo24no0r

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_xfmmwoas

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_u9pjepff

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_apd3xeve

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

/
KAL|1_ltcodfee

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_6ncqwg8p

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_uwhmh2rm

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_0xzfes11

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_3q7w8sfk

Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_xx3laa0e

Tony Garcia/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_oo24no0r

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_xfmmwoas

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_u9pjepff

Enrique Terrazas/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_apd3xeve

Jorge Martinez/MEXSPORT | Monterrey impuso su ley en Torreón y deja en el camino a Santos Laguna

KAL|1_ltcodfee
KAL|1_6ncqwg8p
KAL|1_uwhmh2rm
KAL|1_0xzfes11
KAL|1_3q7w8sfk
KAL|1_xx3laa0e
KAL|1_oo24no0r
KAL|1_xfmmwoas
KAL|1_u9pjepff
KAL|1_apd3xeve

Te Recomendamos