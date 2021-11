Leyenda del América revienta a Santiago Solari

Una de las leyendas del club América, Adrián Chávez criticó fuertemente el accionar del conjunto azulcrema ante Pumas, en el duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Liga BBVA MX ante los Pumas de la Universidad, pues decepcionaron con un 0-0 en casa de los del Pedregal.

El exportero de las “Aguilas” comentó que pese al mal partido ante Pumas en cuanto a nivel futbolístico se refiere, consideró que en el partido de vuelta los de Coapa irán por todo por el pase a semifinales y confía que el equipo de Solari avanzará a dicha instancia.

“No nos gusta ver al América así, pero vas a ver el sábado la diferencia que habrá en el estadio Azteca y sí es posible meterle dos o tres goles a Pumas lo va a hacer”, comentó Chávez en entrevista con MVS Radio.

El histórico arquero comentó que pese a las formas y planteamientos, la afición azulcrema exige el campeonato, además lanzó una advertencia para Solari.

“Si Solari no es campeón con el América, debe de irse, porque es un equipo en donde el segundo lugar no sirve. La afición lo que quiere es campeonatos como sea. América no es como los demás equipos”, sentenció Chávez.



Pumas y América decepcionaron en la ida de cuartos de final

El América no tuvo su mejor partido, pero consiguió una ligera ventaja al partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX ante Pumas; por su parte los de Andrés Lillini no pudieron hacer pesar la condición de local y nos regalaron un aburrido 0-0 en Ciudad Universitaria.

América le basta un empate por cualquier marcador para clasificarse a las Semifinales del Grita México Apertura 2021, pues la mejor posición en la tabla general los califica a la siguiente fase, las Águilas terminaron como líderes en la fase regular del torneo.

