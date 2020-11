Lizandro Echeverría, el ‘jinete’ atlantista que con su goles quiere darle el campeonato a los ‘Potros’

Lizandro Echeverría ha demostrado que hay calidad de sobra en la Liga de Expansión y con sus goles los ‘Potros de Hierro’ del Atlante se instalaron en la fase de cuartos de final, aunque el objetivo principal es coronar a los ‘Azulgranas’.

El cancunense, cerró un gran torneo este 2020, al ser el máximo anotador del equipo, tras sumar siete tantos en la fase regular de la presente campaña y además comparte el liderato de goleo del torneo actual.

“Todavía falta mucho camino, este es un objetivo personal cumplido, pero todavía me falta mucho en lo grupal que para mí es lo más importante”, comentó Lizandro en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Les compartimos algunos de los mejores goles de nuestros #PotrosdeHierro, encabezados por Lizandro Echeverría. 🙌💥



Cortesía: Liga Expansión Mx/ ESPN/ TUDN. pic.twitter.com/xCzYFvuoEE — Atlante F.C. (En Casa) 🏠 (@Atlante) November 23, 2020

De igual forma, el atacante de los ‘Potros’ vive un resurgir en su carrera, luego de que el torneo pasado no tuvo continuidad con los Cafetaleros de Chiapas, en donde solo logró marcar un gol en 155 minutos jugados.

“Todo lo que he conseguido se lo debo al trabajo, la verdad que me ha costado mucho, porque venía sin jugar y ahora la directiva, el entrenador, me dan la confianza y lo que menos puedo hacer es responder”, agregó el delantero de 29 años de edad.

Para esta fase final del torneo, Lizandro Echeverría, quiere continuar con la senda goleadora y planea que Atlante arranque los cuartos de final con el pie derecho.

“Voy partido a partido, no puedo vivir del pasado ni del futuro que no sé, pero lo que sí puedo hacer es trabajar para el partido que viene, con el rival que nos toque. No me conformo con lo que ya hice, siempre tengo que buscar más. Ahora, ya terminó el torneo, fui uno de los goleadores, pero ahora darle vuelta a la página”, dijo el capitán atlantista.

Por: Emilio Lara