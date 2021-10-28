TV Azteca transmitirá Tepatitlán vs Tampico Madero en vivo

El cierre de la jornada 14 de la Liga de Expansión BBVA MX se celebra este jueves 28 de octubre, con el duelo entre el Tepatitlán que recibe en casa al Tampico Madero, en encuentro que promete muchas emociones.

El Tepatitlán se ha mostrado como un equipo que propone y busca por todas las vías ofender, pero enfrente tendrá a un conjunto de Tampico que busca alcanzar su boleto a la Liguilla del certamen.

La Jaiba Brava necesita sumar puntos para poder ir directo a la Fiesta Grande, pero no será nada sencillo, pues los locales aún tienen posibilidades al menos de repechaje, por lo cual amarrar puntos ahora sería determinante para sus aspiraciones.

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¿Cómo llegan los equipos Tepatitlán y Tampico Madero?

Para esta fecha 14 de la Liga de Expansión, el Tepatitlán se encuentra en el sitio 13 del torneo de 17 escuadras. Han logrado sumar 14 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas en lo que va del curso.

No ha logrado hacer pesar su cancha en seis juegos, en los que acumula dos triunfos, un empate y tres partidos perdidos.

En lo que respecta al Tampico Madero, suman 17 puntos en el certamen, instalados en el sitio 9 del torneo Expansión. Tienen por ahora tres victorias, siete empates y solo dos descalabros. El equipo de la Jaiba Brava es experto en empates, pero solo sumando de a un punto no han podido avanzar a los primeros lugares.

Una estadística que deja helados a Tepatitlán, es que su rival nunca ha perdido en el torneo cuando han ido de visitantes, exponiendo marca de un triunfo y cuatro juegos empatados.

TV Azteca tendrá en vivo Liga de Expansión

En vivo, por las pantallas de aztecadeportes.com y la app, podrás ver el encuentro de la fecha 14 entre el Tepatitlán y el Tampico Madero que puede definir bastantes cosas hacia la Liguilla, pues se acerca la jornada 17 y última.

SIGUE AQUÍ EL JUEGO TEPATITLÁN VS TAMPICO MADERO

Posibles alineaciones del Tepatitlán vs Tampico Madero

Tepatitlán

1: J. Muñoz

19: S. Castañeda

2: F. Ponce

3: C. Villanueva

17: D. Martínez

10: E. Rivera

18: L. Robles

7: A. Tecpanecatl

11: G. Cortés

27: J. Angulo

9: V. Mañón

Tampico Madero

1: H. Holguín

13: C. Robles

19: E. García

3: 0. Manzanarez

6: A. López

22: E. Martínez

8: M. Ruíz

9: E. Pérez

10: E. Hernández

12: D. Medina

25: S. Micolta