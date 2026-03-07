ÚLTIMA HORA: La Liga BBVA MX anuncia cambio de horario en partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Este viernes 6 de marzo del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales el cambio de día y de horario de un juego de la Jornada 11 del Clausura 2026.

El encuentro que sufre una modificación es el partido de Tigres vs Querétaro, el cual estaba programado para disputarse el viernes 13 de marzo y fue modificado para disputarse el domingo 15 de marzo a las 17 horas tiempo del centro de México.

"La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido entre @TigresOficial y @Club_Queretaro, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario".

¿Por qué cambiaron de fecha y horario el Tigres vs Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026?

El juego de Tigres vs Querétaro tuvo que ser movido de día y de horario ya que el equipo felino disputa el jueves 12 de marzo del 2026, el juego de ida de Octavos de Final ante el Cincinnati. Por lo que era indispensable para el equipo el cambio de día y de horario.