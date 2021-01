Liga MX Femenil: Fechas y horarios de la jornada 3 del Guardianes 2021

Este jueves arranca la Jornada 3 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Pumas y Rayadas, quienes lideran la competencia con 6 puntos mientras que las universitarias tienen la misma cantidad de puntos, pero la diferencia de goles es menor.

Monterrey viene de golear 5-0 a Necaxa y Pumas venció 3-0 al Puebla. Ambos equipos han ganado sus dos compromisos del Guardianes 2021, con lo que se colocan en primer y segundo lugar respectivamente con seis unidades.

Necaxa se quedó sin entrenadora

Por otra parte, Necaxa cesó a su entrenadora Fabiola Vargas tras los malos resultados. Cayeron 2-0 ante Cruz Azul y 5-0 con Monterrey . Además, sólo ganó 8 encuentros durante 5 torneos.

América busca regularidad en Guardianes 2021

Las Águilas del América han arrancado de la mejor forma, ya que sólo ha logrado ganar un partido ante Juárez y van en la posición 11 de la tabla general. Ahora se enfrentan a Mazatlán que cayó ante Chivas y marcha décimo de la Liga MX Femenil.

Tigres es otro de los equipos que no ha iniciado de la mejor forma su aventura por el Guardianes 2021, ya que su balance es de un triunfo y una derrota, esta última sufrida ante Atlas, por lo que en la fecha 3 buscarán regresar a la senda del triunfo ante La Franja del Puebla.

Fechas y horarios de la Jornada 3 del Guardianes 2021

A continuación, las fechas y horarios de los partidos que se llevarán a cabo en la Jornada 3 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs Rayadas: Jueves 21 de enero 15:45 horas.

Cruz Azul vs Atlético San Luis: Viernes 22 de enero 15:45 horas.



F.C. Juárez vs Pachuca: Sábado 23 de enero 10:00 horas.

Mazatlán F.C. vs América: Domingo 24 de enero 15:45 horas.

Toluca vs Querétaro: Lunes 25 de enero 15:45 horas.

Chivas vs Santos: Lunes 25 enero 17:00 horas.

Tigres vs Puebla: Lunes 25 de enero 19:00 horas.

Lunes vs Necaxa: Lunes 25 de enero 19:00 horas.

Xolos vs Atlas: Lunes 25 de enero 19:00 horas.

Por: Renata Ibarrarán.