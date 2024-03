Liga BBVA MX es más vista que la MLS con Lionel Messi

A pesar de que la Major League Soccer ha llevado a estrellas de nivel internacional a su competencia, la Liga de Estados Unidos se encuentra fuera del Top 5 de los torneos más vistos alrededor del mundo.

Ni con la llegada de Lionel Messi, Sergo Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez al Inter de Miami, la MLS ha logrado acaparar los reflectores de los espectadores.

Te puede interesar: “Ni con Mourinho": La crítica de Carlos Vela a la Selección Mexicana

De acuerdo con un estudio realizado, la Premier League de Inglaterra es la competencia más vista en el mundo, la que genera más audiencia siendo uno de los torneos de los que se dice tener el mejor nivel de futbol.

🚨🚨| Top 5 most watched football leagues in the world based on their worldwide television audience:

1. Premier League

2. LaLiga

3. Ligue 1

4. Liga MX

5. Serie A pic.twitter.com/c1r3EiOSAn

— CentreGoals. (@centregoals) March 29, 2024