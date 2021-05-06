10 de mayo: Cumpleaños de “Chupete” Suazo, “Pony” Ruiz y Reinaldo Navia | FOTOS

El 10 de mayo es un día especial en México, pues el día de las madres siempre será un motivo de celebración. El futbol mexicano trata de implementar algún motivo de celebración/homenaje, así como que los jugadores usen el nombre o apellido de sus madres en las playeras, entre otras situaciones.

No solamente el 10 de mayo se festeja a las madres, pues hay ex jugadores de algunos equipos mexicanos que están de fiesta debido a su cumpleaños. Este día celebran tres exitosos chilenos que tuvieron una envidiable carrera en futbol azteca. ¿Los recuerdas?

Humberto ‘Chupete’ Suazo

El creativo chileno fue una de las figuras de Rayados y del futbol mexicano durante más de 12 torneos cortos, desde su llegada en 2007, se consolidó como figura y se convirtió en el máximo goleador de los regios con 121 goles (Funes Mori lo empató en el Guardianes 2021). Fue máximo anotador de las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la justa mundialista en 2009 y fue parte del combinado andino que asistió al Mundial de Sudáfrica 2010.

Reinaldo Navia

El delantero chileno llegó a México en 2001 y tuvo un amplio andar en el país, jugó con Tecos, Monarcas, América, Monterrey, San Luis, Atlas e Irapuato. Fue campeón en 2005 con América y la afición aún recuerda su anotación en el Clásico Nacional para darle la victoria a las Águilas, aún cuando Chivas llegaba como favorito.

Condiciones increíbles y lamentablemente para él, las lesiones no lo respetaron y mermaron su rendimiento durante algunos lapsos. Fue campeón de goleo en la Copa de Campeones de la Concacaf con Monarcas en la edición de 2003.

Rodrigo ‘Pony’ Ruiz

El extremo sudamericano también es recordado en el futbol mexicano, para muchos fue el mejor jugador extranjero de la liga durante los primeros años del nuevo milenio. Hizo una dupla extraordinaria con Jared Borgetti para obtener el título del Verano 2001.

Fue el máximo asistente en ocho ocasiones y jugó para Puebla, Toros Neza, Santos Laguna, Tecos, Pachuca y Veracruz. En la Comarca Lagunera es un ídolo y es el extranjero con más partidos disputados en la primera división mexicana.

