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10 futbolistas que han jugado en América y Cruz Azul | FOTOS

Recuerda a 10 futbolistas que jugaron con el América y el Cruz Azul durante sus carreras. ¿En dónde les fue mejor? ¿Quién nos faltó en la lista?

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Pablo Aguilar baja Cruz Azul Apertura 2022
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Pablo Aguilar baja Cruz Azul Apertura 2022
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