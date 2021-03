A Lillini lo tenemos que respaldar ganando partidos: Julio González

En Pumas los malos resultados del torneo ubican al equipo en la penúltima posición de la Tabla General del Guard1anes 2021 con 5 puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas, lo que ha puesto en entredicho la continuidad de su entrenador Andrés Lillini, sin embargo el arquero de Pumas fue tajante y aseguró que la mejor forma de respaldar a su entrenador es ganando los partidos.

“Claro que hemos platicado con Andrés... nosotros tenemos que respaldarlo con actuaciones, como dice él , el equipo nunca ha dejado de luchar. Son situaciones del fútbol, las rachas positivas y negativas son parte de ello, yo creo que ahora nos está tocando vivir una racha negativa, así como el torneo pasado nos tocó vivir una positiva, pero no nos queda de otra más que trabajar y empezar a ganar partidos, esa es la mejor forma de respaldar a nuestro técnico, el equipo está con Andrés, Él lo sabe. Pero tenemos que ganar, esto es de resultados. En Primera División no hay de qué juegas bien y no gana, tenemos que ganar si o sí y ahorita lo más importante es que consigamos el triunfo en el siguiente partido”, aseguró González en conferencia de Prensa.

Pumas recibe a Santos este jueves

Pumas recibe este jueves a Santos en el Estadio Olímpico Univeristario, partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga BBVA MX. El equipo auiriazul sabe de la importancia de obtener la victoria frente a los ‘Guerreros’, pues sacar los tres puntos sería oxigeno puro para el conjunto dirigido por Andrés Lillini, pues no saben que es ganar desde la Jornada 2, cuando vencieron tres por cero a Mazatlán F.C. y para Julio González la responsabilidad recae en los jugadores.

“La culpa es nuestra, los intérpretes en la cancha somos nosotros, el cuerpo técnico nos da las indicaciones y herramientas para poder hacer un buen partido, creo que no hemos jugado tan mal, si te fijas no nos han pasado por encima, creo que nos falta dar ese paso en el que ganemos un partido, estoy seguro que cuando ganemos un partido, cuando ganarnos un partido el equipo será el mismo que el del torneo pasado, tenemos que demostrar de lo que estamos hecho, es muy molesto estar en esta situación, pero ahí es donde el futbolista se hace mejor, no sólo en las buenas sino en las malas, tenemos que ganar si o si el jueves porque si no se nos va el torneo”.

Este jueves Pumas recibe a Santos en Ciudad universitaria y el Domingo reciben a Cruz Azul.