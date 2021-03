En Pumas descartan que atraviesen por una crisis deportiva

Pumas se enfrenta este jueves a Santos en Ciudad Universitaria dentro de la jornada doble de la Liga BBVA MX. El conjunto felino acumula 6 partidos consecutivos sin ganar en el Torneo, se ubican penúltimos de la general con tan solo 5 puntos, sin embargo para el aquero Julio González, Pumas no vive una crisis deportiva, solamente se trata de una mala racha.

“Son cosas que se viven en el fútbol y son momentos difíciles, a mí me tocó vivirlo en Veracruz, estar en un equipo donde no ganabamos ningún partido, eso si era una crisis: El no ganar ningún partido, el que te golearan siempre, creo que estamos pasando un mal momento, pero el torneo mexicano te la oportunidad de que si ganas tres partidos te da la oportunidad de meterte incluso en la zona de liguilla”, expresó González en Conferencia de Prensa.

Pumas buscará aprovechar la jornada doble

El conjunto dirigido por Andrés Lillini busca salir de la parte baja de la General aprovechando que en esta jornada doble del futbol mexicano enfrentan a Santos y a Cruz Azul como locales, ambos partidos en Ciudad Universitaria.

“ Yo creo que los dos equipos son complicados, son equipos que van arriba en la tabla. A Santos lo conozco muy bien, es un equipo intenso, que pelear todos los partidos y Cruz Azul es un equipo que está en primer lugar y ha hecho muy bien las cosas, nosotros tenemos que ser mejores que el rival, creo el equipo se ha visto mejor partido a partido. Pero no nos sirve vernos mejor, lo que nos sirve es sumar puntos y ganar. Ahora nos tenemos que enfocar en Santos y cortar la racha que traemos, aún estamos a tiempo, peor el tiempo se acaba. Así que esta semana es fundamental sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, puntualizó Julio González.

Sin embargo Julio González saca la casta y el orgullo universitario afirmando que Pumas es un equipo grande y están obligados a calificar a la Liguilla.

“Nos quedan nueve partidos que si sumamos una buena cantidad de Puntos nos podemos meter a la liguilla, cuando más mal, más tienes que trabajar, yo creo que estamos en eso”.