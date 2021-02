Alexis Peña relató la incertidumbre que fue el saberse sin equipo

Alexis Peña es el nuevo refuerzo de Cruz Azul en la defensa y despúes de que Chivas lo separara del plantel por indisciplinas extra cancha, la Máquina Celeste le brindó una nueva oportunidad en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

“Soy una persona muy centrada y también me considero disciplinado y trabajador, nunca pasó por mi cabeza el ya no jugar o no tener un club, lo que pasaba era la incertidumbre de levantarme todos los días, sin saber en dónde iba a jugar, ahora que estoy aquí, que tengo esta nueva oportunidad que se me abrió no la voy a des aprovechar”, comentó Alexis Peña.

El mexicano de 25 años de edad asegura que aprendió la lección y sabe que las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas.

“Somos humanos, los errores los cometemos todos, lo importante aquí es reflexionar saber qué se hizo bien y qué se hizo mal. Lo que se hizo bien hay que seguir haciéndolo y trabajarlo, lo que se hizo mal que no suceda, que quede como una experiencia una lección de vida y ahora que estoy aquí , aprovechar esta oportunidad. Estoy contento con mis compañeros, el cuerpo técnico tiene las cosas claras, hay que trabajar trabajar para que se nos den los minutos”, aseguró Peña, fichaje al que defendió Juan Reynoso.

Alexis Peña, el ´unico fichaje de Cruz Azul de Guardianes 2021

La Máquina Celeste tiene 2 partidos ganados dos perdidos en lo que va del campeonato y Alexis Peña fue la última incorporación al plantel, por ello asegura que en el tema físico no tiene problemas ya que estuvo trabajando para mantenerse en forma.

“Físicamente vengo preparado, entrenado, lógico no voy a decir que es lo mismo entrenar solo o con uno o dos compañeros que entrenar solo, pero físicamente vengo bien, apto para lo que necesita el equipo, el Profe tiene claro y definido eso, hay buen equipo, buenos jugadores y estamos bien dirigidos”, mencionó el zaguero.

