Amaury Vergara toma tajante decisión sobre la presidencia de Chivas

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara se expresó a través de redes sociales para afirmar que está firme en la presidencia del equipo tapatío y que no se moverá del lugar aunque exista una “campaña orquestada”.

Amaury Vergara, hijo del fallecido Jorge Vergara, ha sido señalado por el mal paso del equipo y las decisiones que ha tomado al frente de la escuadra, por lo que han surgido versiones de todo tipo, tanto que el equipo está en venta o que Vergara será quien se aparte del equipo para darle paso a un nuevo presidente.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Amaury Vergara Guadalajara Manager during the game America vs Guadalajara, corresponding to tenth round Basic Forces U-20 of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Club America, on September 25, 2021.



El mensaje rotundo de Amaury Vergara

A través de su cuenta de Twitter, Vergara sostuvo que existe una campaña orquestada, pero que él seguirá como presidente y afirmó que será por un largo tiempo.

“Se va a necesitar mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de Chivas. Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que me tienen pa’laaaargo”, comentó Amaury.

El posteo de Vergara, responde precisamente a los rumores de su salida como presidente, pero que ya ha quedado descartada.

Se va necesitar mucho mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de @Chivas. Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que me tienen pa’ laaaargo. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) October 7, 2021

¿Quién se dijo que podría ser el nuevo presidente de Chivas?

En la familia Vergara, Yelena Vergara juega un papel importante, pues además de ser hija de Jorge Vergara y hermana de Amaury, está casada con Diego Calderón un accionista del grupo Omnilife.

Calderón, de origen boliviano se encuentra en un proceso de preparación en gerencia deportiva y se rumoró que él podría arribar al proyecto.

Vergara también ha desmentido la venta de Chivas

A mediados del presente año, surgió un fuerte rumor en el que se decía que un empresario mexicano, así como el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez buscarían comprar a las Chivas.

Ante ello, Amaury fue tajante y recalcó que “por encima ocasión” respondía que las Chivas no están en venta. Además acompañó su mensaje de una imagen en la que se lee “El equipo no está en venta. No se deje engañar”.