América quiso renovar a Paul Aguilar con 80% menos de sueldo

Las Águilas del América decidieron dar por terminada la relación con Paul Aguilar, jugador que sin duda vivió momentos de gloria con el equipo, logró varios campeonatos con el equipo pero ni así le alcanzó para salir de buena manera del club más ganador de la Liga MX.

Fue el mismo Paul Aguilar quien aseguró que el Club América le ofreció un contrato que para nada iba de acuerdo con lo hecho por el jugador por más de nueve años defendiendo la playera Azulcrema:

“Ellos quisieron extender mi contrato solo para Concachampions que eran 20 días más, pensando en que íbamos a llegar a la final. El poder alargar con un contrato de un poco más de tiempo, se dio unos días antes, en donde me planteraron la situación de quererme renovar por seis años con el 70 u 80% menos de mi sueldo. No fue algo negociable, ellos llegaron y me plantearon, fue muy tajante en ese sentido. Fue una situación que me hizo enojar porque creo que un jugador que estuvo tanto tiempo y que se entregó tanto por la institución, creo que no me estaban dando el valor que creo que merecía”, aseguró Aguilar en entrevista para Fox Sports.

Por lo mismo, Aguilar decidió romper de tajo su relación con el Club América.

“Por ende decidí no asistir a Concachampions. La situación de sentirte no valorado te hace entender la situación y fue la decisión de dar un paso al costado. La verdad estoy triste y dolido por cómo se dio mi salida”, añadió el exjugador del Pachuca.

El lateral aseguró que tiene pláticas con algunos equipos: “Hay nuevos retos y nuevas metas que ojalá se puedan cumplir. La realidad es que no tengo ningún equipo, hay pláticas con varios clubes pero nada en concreto aún. Hay que darle vuelta a la página y ver qué es lo que viene”.

América se reforzó con Mauro Lainez

Después de haberse quedado en el camino en las semifinales del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX a mano de su archirrival las Chivas Rayadas del Guadalajara, el América ya planifica el Clausura 2021 y ha anunciado a su primer fichaje.

Se trata de Mauro Lainez, ahora exjugador de los Xolos y que en Tijuana vivió un gran momento luego de que también había demostrado un nivel bastante aceptable en los ya desaparecidos Lobos BUAP.