América se considera líder del Guard1anes 2021

El portero Guillermo Ochoa sabe que el Clásico Joven del próximo sábado enfrentará a los dos mejores equipos del Guar1anes 2021, aunque también señala que el América internamente se maneja como si fueran los líderes de la competencia.

‘Paco Memo’ ya tiene la mente focalizada para el duelo ante Cruz Azul de la Jornada 15 de la LIGA BBVA MX. Si bien la Máquina marcha en primer lugar de la tabla con 36 puntos, dos más que las Águilas, si no hubiera sido por el partido que perdieron en la mesa ante Atlas, serían los azulcremas los que tendrían ese puesto.

“Nosotros internamente lo sabemos y lo manejamos así. En la cancha ganamos esos puntos que es donde vale, lo demás está fuera de nuestras manos y alcance. Tristemente pasó esta situación. Lo positivo es que el equipo no se cayó, hemos hecho las cosas bien, también Cruz Azul. Es una lástima que la gente no pueda tener acceso al estadio, si no hubiéramos tenido un Azteca lleno”, aseguró el arquero americanista.

Para el América será un gran reto medirse ante el otro equipo que es considerado como candidato al título. Incluso Ochoa habló sobre si puede considerarse una “final adelantada”.

“Ojalá que estemos ahí en la final. ¿Favorito? Yo te puedo hablar por América, al vestir esta playera sabes cuáles son los objetivos del club, las exigencias que hay. Jornada a jornada salimos con ese peso en la espalda, hay que saber manejarlo, y el tema del favoritismo lo tenemos que controlar. El América siempre sale con la idea de pelear todo, esa es la esencia del club. En Cruz Azul seguro también lo buscarán, después de tantos años sin hacerlo”, agregó.

Para este encuentro, el conjunto americanista tendrá un día menos de recuperación tras jugar a media semana su partido de la Concachampions. Además sufrieron diferentes estragos por las lesiones que se dieron en el duelo ante el Olimpia de Honduras.

“Con un día menos de descanso, con algunos daños colaterales después del juego de ayer. Buscando dejar eso atrás, será un partido lindo para la afición, los dos equipos que hemos hecho mejor las cosas en el torneo”, apuntó el guardameta mexicano.

Nicolas Benedetti de America durante el partido Club America (MEX) vs CD Olimpia (HON), correspondiente al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones Scotiabank Concacaf 2021, en el Estadio Azteca, el 14 de Abril de 2021.

Sobre el tema de que jugadores de Rayados de Monterrey viajaron a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, Guillermo Ochoa tiene esta postura:





“Eso es una situación que va a analizar la directiva, en conjunto con la liga, ojalá que se tome la mejor decisión para bien de los futbolistas, para que el balón siga rodando y tengamos esa actividad que en su momento no la tuvimos. Todavía no podemos bajar la guardia. Seguramente la directiva del América lo está viendo, con los cuerpos médicos, para el bien de todos”.

Finalmente, el experimentado portero reiteró que en las Águilas saben lo que significa jugar con esa presión, en duelos como el Clásico Joven.

“Al América nos exigen desde la pretemporada que demostremos. Sabemos la exigencia que tenemos. Va en un tema de confirmar que estamos haciendo las cosas bien, que queremos pelear por el campeonato. Todavía queda una Liguilla por jugar”, finalizó.