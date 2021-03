América tendrá pruebas complicadas en la jornada doble

El América vive un gran momento en el Clausura 2021, gracias a sus 16 puntos tras ocho jornadas, aunque para la fecha doble de esta semana tendrán pruebas importantes para medir su nivel.

El equipo que dirige Santiago Solari tiene paso perfecto en el Estadio Azteca, luego de derrotar a San Luis, Juárez, Puebla, Querétaro y Pachuca en ese orden. Sin embargo, ninguno de estos rivales se encuentra entre los primeros lugares de la LIGA BBVA MX, por lo que falta un reto de mayor peso.

El miércoles 3 de marzo, para la Jornada 9, visitarán Tijuana, una aduana que siempre es complicada por las condiciones del pasto sintético. Los Xolos son una versión mucho mejor a la del semestre pasado, y están entre los ocho mejores de la tabla. Por lo que ganar a domicilio es una deuda pendiente.

Los azulcremas perdieron en su visita en Monterrey, empataron cuando viajaron a Torreón ante Santos Laguna, y aunque en su ida al Estadio Jalisco vencieron en la cancha al Atlas, en la mesa se fueron los puntos. Así que estadísticamente todavía no ganan como visitantes.

América se enfrentará al actual campeón

Para el sábado 6 de marzo, en la Jornada 10 recibirán al León en el Estadio Azteca. Si bien la Fiera no ha contado con su mejor torneo, es el campeón vigente de la LIGA BBVA MX, y además es un contrincante con el que suelen sufrir las Águilas. De sus últimos 5 juegos, solo registran un triunfo ante los esmeraldas.

La amplia plantilla que dispone Solari deberá salir al quite. Por ejemplo en la media cancha, en la que no contarán para el próximo partido con Richard Sánchez, debido a que fue expulsado en el partido del pasado sábado ante los Tuzos. No obstante nombres como Pedro Aquino o Santiago Naveda también han demostrado cumplir con el puesto.

En tanto, otro nombre como el español Álvaro Fidalgo ya dio una primera exhibición de que puede ser importante para el cuadro americanista. Así se puede incorporar a la baraja de posibilidades en el medio campo como Giovani Dos Santos, Mauro Lainez o Leo Suárez, que buscan un puesto entre los titulares.

Con este panorama, el América aspira a seguir en lo alto de la tabla tras esta jornada doble, además de tratar de superar los 20 puntos, la cifra que prácticamente te asegura estar al menos en el repechaje.