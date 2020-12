América ya tendría amarrado a otro refuerzo para el Clausura 2021

Las Águilas del América continúan planificando lo que será el Clausura 2021 y el cierre de año en donde tendrán participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo cual, están visualizando posibles fichajes, entre los cuales, ya lograron amarrar a Mauro Lainez y están cerca de cerrar un acuerdo con la última joya de los Diablos Rojos del Toluca.

Se trata de Alan Medina, jugador titular con los escarlatas y que le llena el ojo a Miguel ‘Piojo’ Herrera gracias a su buen disparo y capacidad para desequilibrar.

Alan Medina de 23 años, debutó el 8 de agosto de 2018 con el conjunto mexiquense y despuntó en el proceso de Ricardo La Volpe, e incluso, ha llegado a ser considerado por la Selección Azteca de Gerardo ‘Tata’ Martino, por lo que sin duda, es un jugador con el perfil adecuado para las Águilas del América.

Algunos medios como Mediotiempo y Récord aseguran que la contratación de Alan Medina con el 13 veces ganador de la Liga MX es prácticamente un hecho.

Alan Medina sería el segundo refuerzo águila tras la llegada de Lainez

Mauro Lainez, ahora exjugador de los Xolos y que en Tijuana vivió un gran momento luego de que también había demostrado un nivel bastante aceptable en los ya desaparecidos Lobos BUAP, es nuevo mediocampista de las Águilas del América.

A través de sus Redes Sociales, las Águilas anunciaron con bombo y platillo la llegada del mayor de los Lainez:

“Como en familia, Mauro Lainez es Águila. ¡Bienvenido al Nido! Mauro Lainez Leyva”, informó el club en su cuenta de Twitter.

Paul Aguilar salió del América por la puerta de atrás

Fue el mismo Paul Aguilar quien aseguró que el Club América le ofreció un contrato que para nada iba de acuerdo con lo hecho por el jugador por más de nueve años defendiendo la playera Azulcrema:

“Ellos quisieron extender mi contrato solo para Concachampions que eran 20 días más, pensando en que íbamos a llegar a la final. El poder alargar con un contrato de un poco más de tiempo, se dio unos días antes, en donde me planteraron la situación de quererme renovar por seis años con el 70 u 80% menos de mi sueldo. No fue algo negociable, ellos llegaron y me plantearon, fue muy tajante en ese sentido. Fue una situación que me hizo enojar porque creo que un jugador que estuvo tanto tiempo y que se entregó tanto por la institución, creo que no me estaban dando el valor que creo que merecía”, aseguró Aguilar en entrevista para Fox Sports.