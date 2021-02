André Pierre Gignac ha sido la pieza clave para el éxito de los Tigres en los últimos años

El delantero francés André Pierre Gignac además de ser el máximo anotador en la historia de los Tigres de la UANL con 147 tantos, es un jugador que en las finales es garantía de gol. Aquí te dejamos detalladamente todos los duelos definitivos que ha disputado y cómo le ha ido.

André Pierre Gignac ya es parte de la historia del futbol mexicano, no sólo de Tigres. Sin duda alguna la historia de ‘La U’ tiene un antes y un después de la llegada de este jugador.

Fue en el 2015 cuando el conjunto de Tuca Ferretti tenía en sus manos el poder cambiar la historia del futbol mexicano a nivel internacional, disputaban las fases finales de la Copa Libertadores, ese torneo que amamos todos los aztecas pero que se nos ha negado toda la vida, ningún equipo nacional lo ha podido conquistar. Por lo mismo la escuadra regiomontana fichó a “un tal André Pierre Gignac” delantero francés que había jugado en el Olympique de Marsella. Tristemente ese objetivo no se cumplió y en la Final de dicho torneo el River Plate de Argentina se quedó con el campeonato.

Sin embargo, esas fueron sólo las semillas de todo lo que cosecharía el francés en territorio mexicano. Hoy es el ídolo de Tigres, hombre histórico de la institución y ya entra al debate de si es o no es uno de los mejores extranjeros que han jugado en nuestro país.

Hoy nuevamente Tigres tiene la oportunidad de representar a México en un torneo internacional como lo es el Mundial de Clubes, desde su primer compromiso el ‘Bomboro’ mostró su calidad al marcar los dos goles con los que vencieron al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, en las semifinales él mismo desde la vía del penalti eliminó al Palmeiras de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores; es decir 3 goles en 2 encuentros. En unas horas se disputa la final ante el Bayern Munich monarca tanto en Alemania como en toda Europa, por eso nos dimos la tarea de investigar cómo le va al francés cuando disputa ese último encuentro por el campeonato.

TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 2015 - River Plate - cero goles

CONCACHAMPIONS 2015/ 2016 - América - 1 gol

CONCACHAMPIONS 2016/2017 - Pachuca - cero goles

CONCACHAMPIONS 2019 - Monterrey - 1 gol

CONCACHAMPIONS 2020 - Los Angeles FC - 1 Gol



TORNEOS NACIONALES:

Apertura 2015 - Pumas 3 goles

Apertura 2016 - América - 2 goles

Clausura 2017 - Chivas - 2 goles

Apertura 2017 - Monterrey - cero goles

Clausura 2019 - León - 1 gol

Campeón de campeones 2016 vs Pachuca - no jugó

Campeón de campeones 2016- 2017 vs Chivas- cero goles



Campeón de campeones 2017 - 2018 vs Santos - 1 gol

Campeón de campeones 2018 -2019 vs América 1 gol

Balance General:

23 partidos

13 goles

8 títulos

56 % de efectividad

En las 24 finales en todas las competencias que Tigres ha jugado con André-Pierre Gignac, el francés ha marcado en 10 ocasiones.

Y aficionados de Tigres estén tranquilos porque pase lo que pase en la Final ante el Bayern Munich, al ‘Bomboro’ todavía le queda tiempo en Nuevo León ya que el Ingeniero Alejandro Rodríguez aseguró que hará lo posible por renovar al delantero de 35 años.

“Viene su representante a finales de febrero para hablar, quiero saber cuáles son sus ideas, obviamente André es un enamorado de la ciudad, de la institución, de su trabajo, de su responsabilidad como jugador insignia”, dijo Rodríguez.