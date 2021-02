¡Sueñan los Tigres! Tuca Ferretti asegura que pueden ganar

Este jueves los Tigres del “Tuca” Ferretti tienen una oportunidad única de llevar al futbol mexicano a una hazaña que podría cambiar como es visto el futbol mexicano a nivel mundial, son el primer equipo Azteca en llegar a una final en un Mundial de Clubes. Para el “Tuca” Ferretti es momento de cambiar la visión de que Tigres llega como víctima al encuentro ante el equipo alemán.

“Parece que no hay memoria en el fútbol, la última confrontación entre mexicanos y alemanes se dio en el último mundial a ver si se acuerdan cómo quedó el resultado” comentó el “Tuca” Ferretti, vale la pena recordar que Alemania cayó ante la selección mexicana un gol por cero (con anotación del Hirving “Chuky” Lozano)en el mundial de Rusia en 2018.

“Tuca” Ferretti cree tener oportunidad de ganar el título

Agregó que el mote de favorito sólo lo pone la gente, la prensa, no cree que en el medio futbolistico existan ese tipo de categorias.

“Naturalmente la gente dice que va a hacer esto y el otro y naturalmente no es algo que nos preocupe mucho, los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. También eran favoritos y nosotros nuestra mentalidad nunca es ser favoritos, porque no nos sentimos más que nadie, el favoritismo es para alguien que lo pone, no los jugadores, no los entrenadores, eso lo ponen ustedes, la prensa, la gente, pero en el medio futbolístico nadie se siente más que nadie y nosotros así somos, se podrá decir muchas cosas pero vamos a iniciar el partido, jugarlo y después platicamos”, Agregó Ferretti.

Además de que dejó muy en claro que el futbol mexicano a lo largo de la historia ha dado golpes de autoridad.





“Entonces el fútbol mexicano ya tenía un nivel importante, no era valorado y de repente parece que para valorar al fútbol mexicano se tiene que ganar a un Palmeiras, a un Inter. Ya se ha hecho, la verdad es que los equipos mexicanos, han llegado a finales de Copa America, han sido campeones de Copa Sudamericana, hemos llegado a finales de Copa Libertadores, pero es cierto que la atención siempre está mucho en Brasil, Argentina, Uruguay pero sinceramente el fútbol mexicano tiene un excelente nivel y tanto así que llegamos a la final, enfrentándonos al campeón de la Copa Libertadores”.

Tigres ya cerró su preparación para encarar el partido donde los ojos del mundo estarán pendientes.