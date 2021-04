Aprueba Jonathan Orozco regreso de Chicharito a la Selección

Jonathan Orozco, portero y capitán de los Xolos de Tijuana, le dio el visto bueno a un posible regreso de Javier “Chicharito” Hernández a la Selección Azteca. Orozco sabe que ambas partes saldrían beneficiadas

"Él tendrá sus motivos, sus razones por las cuales no había estado. La verdad es que no conozco bien del tema, las veces que me ha tocado estar con él, es un tipazo, que se entrega, que siempre está trabajando al 100, que siempre hace muy buen grupo. Creo que en este momento sería benéfico para ambas partes, tanto para él como para selección”, declaró Jonathan Orozco.

La historia de Javier Hernández debe respetarse

El portero que ha sido contemplado como parte de la Selección Azteca en varias ocasiones, sabe de la capacidad goleadora de Javier Hernández, sabe que su historia se tiene que respetar al ser el mejor romperredes de la escuadra nacional.

“Chicharito es el máximo goleador, por algo es, por algo tiene ese cartel, por algo jugó donde jugó. Creo que México ante la carencia de que no esté Raúl, y que no estén jugadores en esa posición, a lo mejor podría darse esa oportunidad. Ya tomará el “Tata” la decisión”, agregó el portero de Xolos.

Orozoco quiere evitar un fracaso con Xolos

Los Xolos de Tijuana aún tienen posibilidades de calificar a la Liguilla, pero Jonathan Orozco es honesto y sabe que de no calificar al repechaje, sería un duro golpe para la institución fronteriza.

“Sería un fracaso total para nosotros, por el plantel que tenemos. He hablado con algunos compañeros y sí se sienten en deuda, yo en lo personal me siento en deuda con la institución, con Pablo que fue el que me trajo, con Jorge Alberto que le ha puesto todas las ganas para que el club tenga las mejores condiciones, para hacer las cosas de la mejor manera y no hemos respondido como lo quisiéramos”, dijo Jonathan Orozco.

El portero de Tijuana sabe que el partido de la última jornada ante Cruz Azul será muy complicado, la Máquina llega como líder general de la competencia y con una racha de buenos resultados muy grande.

Pero Jonathan sabe que Xolos tiene en Robert Dante Siboldi un arma muy importante para hacer frente y tratar de frenar a la Máquina en la fecha 17 del Torneo GUARD1ANES 2021.

“Creo que es un gran equipo, pero no es invencible, además tenemos un plus ahora porque quien mejor que Robert que conoce toda la plantilla, prácticamente él fue el que armó ese equipo, los conoce a la perfección, sabe las cualidades, las virtudes, los defectos de los compañeros del Cruz Azul, lo vamos a trabajar de la mejor manera”, finalizó el capitán de Tijuana.