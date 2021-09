Santos pretende resurgir frente a Rayados

A lo largo de los últimos años, Santos, Monterrey y Tigres han forjado una intensa rivalidad y una dura batalla por el dominio del norte. Este fin de semana, por la décima fecha de la Liga BBVA MX , laguneros y Rayados se medirán en el Estadio Corona. Para el director técnico del conjunto local, Guillermo Almada, es un partido con potencial para ser espectacular.

“La importancia que tiene para nosotros el partido, porque jugamos de local, porque hay mucha rivalidad con Monterrey y porque necesitamos ganar. Que tienen en un gran plantel o que son una gran institución, todas esas cosas las sabemos, pero no dependen de nosotros, lo que sí depende de nosotros es nuestro funcionamiento y lo que nos tiene ocupados es tratar de crear más volumen de juego, de mejorar nuestra circulación ofensiva, sin descuidar la parte defensiva, que es importante con Monterrey”, apuntó el estratega.

En el presente semestre, Torreón ha sido infranqueable para la causa de los albiverdes; sin embargo, estos han conseguido más empates que triunfos. El técnico uruguayo se refirió a dicha situación y compartió su diagnóstico.

“Hemos sido irregulares, hay varios motivos. Yo lo he pronunciado, no lo quiero utilizar como excusa, pero es una realidad. Tuvimos que tomar un periodo vacacional más importante y fuimos los últimos en empezar, después, una cantidad de lesiones que hemos sufrido, la única incorporación que tuvimos este año se demoró muchísimo por negociaciones que ya sabemos, ausencias por lesiones, por selección y, en el juego, no nos ha superado nadie, más allá de que nos ha costado el volumen futbolístico que normalmente teníamos”, admitió.

A pesar de todo, Santos siempre responde

Pese a las dificultades del certamen Santos ha sido un equipo competitivo desde que Almada llegó al banquillo en 2019. No obstante, desde su perspectiva, la ruta trazada no es indicio de lo que aguarda ni un factor determinante, a diferencia de lo que pesa jugar frente a su público.

Te puede interesar: Pumas no ve a Tigres con el nivel de años anteriores

“Son números y estadísticas. Nosotros nos enfocamos en lo que tenemos próximo y en este caso es Monterrey. Por más que nosotros no variamos nuestro planteamiento jugando de local o de visita, obviamente el empuje de nuestra gente, estar en nuestra cancha, es una ayuda muy importante y un aliciente para nuestros futbolistas”, finalizó.