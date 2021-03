Atlas es consciente de que Cruz Azul será el gran parámetro

Diego Cocca busca que Atlas continúe con la buena racha de ocho partidos consecutivos sin perder en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga BBVA Mx, sin embargo este fin de semana enfrentan a Cruz Azul en el Estadio Azteca y todo puede cambiar, tomando en cuenta que este encuentro será una de las grandes pruebas que enfrentará el equipo de los ‘Rojinegros’ en la presente campaña.

“Enfrentar al primero del torneo será un parámetro muy importante. Con Puebla fue lo mismo porque venían jugando muy bien y en casa son fuertes, haberles ganado e imponiendo nuestras condiciones fue un buen parámetro, pero ahora con Cruz Azul, es un gran examen, estamos contentos, con los pies en la tierra”, comentó el técnico del Club Atlas, Diego Cocca, en conferencia de prensa.

Atlas busca mejorar su efectividad en la ofensiva

Desde la ‘Madriguera’, el ánimo del equipo es bueno y es que tras 11 jornadas disputadas en la Liga BBVA Mx, Atlas está entre los primeros ocho lugares de la tabla que clasifican directo a la Liguilla. Aunque algo que genera inquietud desde la zona técnica es que los ‘Rojinegros’ no destacan a la ofensiva.

“Nuestra mayor virtud es la actitud, la presión, nuestra intensidad, que es un equipo que no deja de luchar, de atacar directo. Aunque creo que una de las cosas que tenemos que mejorar es la efectividad, erramos muchos goles y la efectividad en el futbol es fundamental. Tenemos mucho más por mejorar, pero me agarro de las virtudes, la actitud, las ganas y lo que dejan los muchachos dentro de la cancha eso me da mucha fuerza para seguir trabajando y tener confianza de que vamos por el buen camino”, comentó Diego Cocca

“Tenemos que hacer un partido muy bueno si queremos sumar de tres y más porque es un equipo muy ofensivo (Cruz Azul) y por eso está en dónde está. Nosotros tenemos que imponer condiciones y esperamos que le cueste a Cruz Azul, ojalá estemos más finos y aprovechemos los espacios para hacerle más daño”, agregó.

Este fin de semana Diego Cocca sostendrá su partido número 75 como director técnico y enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Azteca.