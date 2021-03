Cada partido es una Final: Diego Cocca

Atlas suma 7 partidos sin derrota, los pupilos de Diego Cocca siguen con la idea de trabajar partido a partido y el próximo viernes enfrentan a Puebla, un club con la etiqueta de revelación del campeonato, al respecto habló el técnico de los Rojinegros.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es partido a partido. Cada partido es una Final y así lo demuestran los muchachos cada entrenamiento se ven mejor. Puebla es un rival que viene muy bien y en su cancha es muy fuerte”, declaró Diego Cocca.

El estratega de los Rojinegros del Atlas ya se dio a la tarea de analizar a su rival y sabe que será una visita complicada al Estadio Cuauhtémoc el próximo viernes.

“Difícil, viene jugando muy bien Puebla. Tienen un sistema muy claro. Nos tiene que dar motivación que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Estamos trabajando y preparándonos para el viernes hacer un buen partido y llevarnos los 3 puntos”, señaló el timonel de la “Academia”.

Aunque Cocca admite que siempre ayuda tener una racha de 7 partidos sin derrota, sabe que la tarea continúa y que el plantel rojinegro no se debe confiar, sobre todo con partidos como el del Viernes Botanero ante “La Franja”.

“Ganar te da mucha más confianza, alegría. Nosotros tenemos que pensar en Puebla con la ilusión de ir a ganar. No hay que cambiar ahora que los resultados se están dando”, aclaró Diego Cocca.

LA PRESIÓN NO AYUDA EN NADA

La presión es un rival que le juega en contra al Atlas cada 8 días y el entrenador de la “Academia” dice que no necesita presiones externas o de la directiva, pues él tiene muy claro el objetivo desde el inicio del Torneo GUARD1ANES 2021

“Soy consciente del lugar donde estamos y no necesito que me presione nadie, yo quiero ganar. La presión me suena a algo que no suma. La única manera es pensar positivo, entrenar y trabajar para salir de la situación en la que nos encontramos”, sentenció el técnico argentino.

