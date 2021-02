Atlas manda carta de inconformidad a la Comisión Disciplinaria

México. El club de los Rojinegros del Atlas mandó una carta de inconformidad a la Comisión Disciplinaria por lo sucedido en el partido ante las Águilas del América donde el equipo de Coapa se llevó la victoria por un marcador de 2-0 en el Estadio Jalisco, partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga BBBVA MX.

“Derivado de los acontecimientos ocurridos durante nuestro partido por la Jornada 7 del actual certamen de la Liga MX, informamos que presentamos ante la Comisión Disciplinaria una carta de inconformidad, esto en relación a la alineación indebida presentada por el Club América, solicitando se investiguen las acciones y se aplique el Reglamento de Competencia”, fue el escrito de la directiva del Atlas que subió en sus redes sociales.

Federico Viñas no estaba en la lista de futbolistas elegibles

América cometió un grave error y no registró al delantero uruguayo Federico Viñas en la lista de futbolistas elegibles para el encuentro de la jornada 7. Incluso el delantero sudamericano salió a calentar con el uniforme de entrenamiento de las Águilas, y cuando comenzó el partido, apareció junto a los suplentes en las gradas del Estadio Jalisco.

Sin embargo, el jugador no estaba registrado y por lo tanto no aparecía en la página de la LIGA BBVA MX entre los sustitutos. Al darse cuenta de la situación, para el segundo tiempo Viñas ya no se vio con sus compañeros y las cámaras de la transmisión lo captaron en el palco con la directiva americanista y con otra vestimenta.

De acuerdo al Reglamento de Competencia, en el artículo 48, señala que si hay participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, que no esté registrado en la hoja de alineación, se considera como alineación indebida. Y estipula que si el club infractor gana el partido, los tres puntos se le adjudicarán al equipo contrario.

Incluso la misma Federación Mexicana de Futbol, informó el domingo que “La Comisión Disciplinaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, se determinó abrir un procedimiento de investigación por los hechos acontecidos” en el partido entre Atlas y América.