Atlético San Luis vs América, cobertura EN VIVO | Liga BBVA MX

Ya con la cima asegurada al menos por una semana más, después de la derrota del Atlas ante el Mazatlán, las Águilas del América visitan al Atlético San Luis, en la readunación de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA.



El América de Santiago Solari no petende aflojar el paso, pues buca amarrar en cuanto antes su boleto directo para los cuartos de final. Sin embargo, se enfrenta a un rival que ha mostrado cierta solidez a lo largo del campeonato, sobre todo en las primeras jornadas.

El San Luis no se puede dar el lujo de perder esta noche en el Estadio Alfonso Lastras, pues una victoria colocaría al equipo de lleno en la lucha por uno de los cuatro accesos directos a la Fiesta Grande de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: El millonario sueldo que le pediría Carlos Salcedo a Chivas

El San Luis tiene cuentas pendientes ante el América

Los últimos tres partidos del Atlético San Luis ante el América han concluido en derrota para los potosinos, maldición que buscan ahuyentar de una vez por todas.

No será sencillo con un ataque que no ha funcionado poco en los últimos compromisos. El equipo filial de Atlético de Madrid de España acumula dos partidos de Liga BBVA MX sin marcar. De no hacerlo nuevamente estaría construyendo su peor marca anotadora, pues nunca ha hilado tres partidos sin mecer las redes.

Te puede interesar: Osorno:"El que logre un campeonato en Atlas, va a tener una estatua”.

Para herir al cuadro azulcrema, los locales tendrán que apelar en gran parte a los balones aéreos, pues el conjunto de Coapa es el equipo que más goles ha recibido a través de los remates de cabeza en todo el campeonato. Sin embargo, eso no les arrebatar su claro favoritismo.

Horario y dónde seguir la cobertura en vivo

No te pierdas la cobertura en vivo de este partido, este sábado 16 de octubre a través de las plataformas sifitales: aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.