Barcelona dejaría decisión de jugar la Superliga a sus socios

La Superliga de Europa no cumple ni dos días de ser anunciada y ante la presión generada por jugadores y aficionados, parece que algunos de sus integrantes comienzan a bajarse del barco. Reportes de última hora de medios catalanes han revelado que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, organizará una votación entre los 110,290 socios para determinar su participan o no en la nueva competencia europea.

De acuerdo con la información filtrada, Barcelona habría puesto un candado en el contrato firmado con los otros 11 socios fundadores, para no ser sancionado en caso de que los socios se opusieran a la participación de los blaugranas en la Superliga.

El FC Barcelona no tiene una empresa o persona dueña del club, sino que desde su fundación ha sido regido por los socios y asambleas que eligen por la vía democrática a los dirigentes. Esos son quienes toman las decisiones financieras y deportivas alrededor del equipo.

Florentino Pérez dio su postura al respecto

De acuerdo con lo dicho por Florentino Pérez, presidente de la Superliga y Real Madrid, durante la entrevista emitida en el programa español El Chiringuito, no contemplaba la posibilidad de que algunos equipos recularan entorno a su afiliación a la competencia que pretende ser la mejor del mundo.

¿Si alguien se arrepiente se puede tirar atrás? le cuestionaron al dirigente merengue: “No, hemos firmado algo vinculante. Lo hemos hecho todo junto.” respondió Pérez. También se le preguntó sobre la dificultad de convencer de la idea de la Superliga a la dirigencia del Barcelona.

“No, porque cuando hablas con las personas responsables, no tiene vuelta de hoja. Es el futuro del Barcelona, no me costó nada. Esto salva a todos económicamente” refería Florentino horas antes de que se diera a conocer la nueva postura del club catalán.

Mientras se define el futuro de la Superliga, Barcelona se alista para medirse este jueves al Getafe en actividad de la Liga Española. Los comandados por Lionel Messi marchan terceros de la clasificación a 5 puntos del líder Atlético de Madrid a falta de 8 jornadas para el final de temporada.

