Las causas del fracaso de Cruz Azul en este Apertura 2021

El Cruz Azul quedó eliminado tras caer ante Rayados de Monterrey en el duelo del repechaje y consumar un terrible fracaso en este Apertura 2021.

Al no clasificar ni siquiera a la Liguilla es un duro golpe para la Máquina, que en términos generales tuvo un semestre para el olvido, en el que no pudo defender su título de la LIGA BBVA MX. Y es que fueron varias las razones para que los dirigidos por Juan Reynoso no tuvieran el mismo rendimiento que el torneo pasado.

La primera de ellas fue no contar con toda la plantilla en gran parte del certamen. Entre los jugadores que constantemente acudieron a sus convocatorias nacionales en las Fechas FIFA y las lesiones por el gran desgaste físico, prácticamente nunca estuvieron todos los elementos a disposición del peruano.

Los refuerzos de Cruz Azul pasaron de noche en este torneo

La segunda fue el poco aporte de los refuerzos de este semestre. Si bien el Cruz Azul mantuvo a casi todos los futbolistas que levantaron el título, las incorporaciones como Lucas Passerini, Romulo Otero y Luis Mendoza quedaron mucho a deber de las expectativas que se tenían.

La tercera fue la idea de juego que intentó Reynoso . Por más que en el torneo anterior también rotó mucho a la plantilla, en este caso pareció excesivo la búsqueda de un once ideal que diera resultados.

La cuarta incluyó la baja de juego de las principales figuras de la Máquina . Fue evidente que no tuvieron el mismo nivel nombres como Jonathan “Cabecita” Rodríguez y Luis Romo. Además de otros elementos como Ignacio Rivero, por quien se hizo un esfuerzo para adquirir su carta.

Finalmente, también afectó la falta de exigencias para una institución que acababa de terminar con una larga sequía, así que se notó un exceso de confianza en gran parte del campeonato.

Y por estas razones se terminó por consumar un enorme fracaso para Cruz Azul, que ni siquiera logró entrar a la fase final del futbol mexicano.