Chofis López admite que quiere volver a jugar con Chivas

El ex jugador de las Chivas, Javier Eduardo “La Chofis” López, quien actualmente milita para el equipo estadounidense, San José Earthquakes, comentó que tiene deseos de regresar al Guadalajara.

El futbolista mexicano quien aún no ha terminado su primera temporada con los Earthquakes, está pensando en volver a la Liga BBVA MX con las Chivas, esto porque la Chofis no pudo cumplir con las expectativas que se generaron al principio cuando lo nombraron el “messi mexicano”.

El Rebaño Sagrado fue el equipo que lo lanzó al “estrellato” y por ello Javier López está agradecido. El mediocampista no pudo lograr lo que se propuso, ya que en el último torneo que estuvo con las Chivas sólo pudo disputar 146 minutos, lo que no le permitió demostrar sus cualidades.

¿Cuándo debutó la Chofis con las Chivas?

La Chofis López debutó en la Liga BBVA MX en el torneo del Clausura 2013. Estuvo siete años con el equipo pero no pudo consolidarse como él se lo propuso, por ello se fue al San José para tratar de hacer una mejor actuación, pero ahora está pensando en volver al equipo donde creció.

A pesar de ser parte del equipo que fue campeón en el Clausura 2017 a cargo de Matías Almeyda, no pudo continuar debido a descuidos alimenticios y a la actitud que demostraba dentro y fuera del club.

¿Qué dijo Javier López de las Chivas?

“Yo lo acepto, me descuide en muchos aspectos pero todo eso me sirvió para ahorita estar mejor que antes”, comentó la Chofis López.

“Tampoco fui un angelito. Soy joven y como cualquier futbolista cometí errores, incluso hasta jugadores más grandes que yo, que están ahí, lo han hecho”, agregó la Chofis.

“Chivas es el equipo que me dio la oportunidad de crecer futbolísticamente y siempre le voy a estar agradecido. Me gustaría tener otra revancha pero me gustaría prepararme mucho más para llegar al cien”, finalizó López.

Actualmente Javier López busca en la Major League Soccer (MLS) hacer una buena carrera y demostrar que puede volver a uno de los equipos grandes de México, las Chivas.