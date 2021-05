Creo que es una revancha en lo personal: Alexis Canelo

Para el goleador Alexis Canelo, el regreso de los Diablos Rojos del Toluca a la Liguilla representa una revancha, y aseguró que tanto él como el plantel, buscarán hacer el mejor papel, pues están preparados para disputar seis partidos, aunque hay que ir paso a paso y de inicio, hay que concentrarse en el duelo ante Cruz Azul, en casa.

“Es un gusto volver a entrar dentro de los 8 mejores, si viene s algo que no se conseguía desde hace dos años. Es muy importante para nosotros, para mí, que estoy hace tiempo en el club, que me ha tocado vivir buenos momentos, otros no tan buenos, entonces que creo que es una revancha en lo personal volver a competir en la fiesta grande del futbol mexicano”, dijo el delantero.

Canelo consideró que será fundamental estar acertados al máximo a la hora de disputar cada pelota, tanto defensiva, en la parte media, en delantera estar certeros, y en el primer juego ante los cementeros, este miércoles, hacer bien las cosas, un partido correcto.

“Cruz Azul es un rival que es uno de los más equilibrados en el futbol mexicano, por algo se mantuvo siempre en los primeros puestos, por eso digo que tenemos que estar muy acertados. Si bien en el torneo regular, en el Estadio Azteca creo que entramos medio desconcentrados lo primeros 15, 20 minutos que nos hicieron muchos goles”. comentó Canelo.

La clave para derrotar a Cruz Azul

Con estas consideraciones, Canelo señaló que será clave quitarle la pelota a Cruz Azul, presionarlos alto, tratar de lastimar y ser certeros a la hora de tener oportunidades. En este sentido, habló de la combinación con Rubens Sambueza que derivó en esa anotación.

“La jugada empieza en un balón que disputa Michael Estrada contra Colombatto, que creo que prácticamente era una pelota fácil para el volante, y la jugada progresó, se fue al cambio de juego; juntamos pases, la agarró Rubens Sambueza. Él te la pone a donde vayas”, comentó el futbolista de los Diablos.