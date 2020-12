Cruz Azul informa seis casos de COVID-19 en el equipo

Ciudad de México, México. Seis integrantes del club mexicano de futbol Cruz Azul, entre jugadores y staff, dieron positivo por COVID-19, sin presentar síntomas, informó el lunes la Liga MX.

El organismo que rige los torneos de futbol en México dio a conocer los casos una semana antes de que el equipo enfrente a Los Ángeles FC de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS) en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“De acuerdo con los protocolos de la Liga de Campeones de Concacaf, el Club Cruz Azul realizó la primera sesión de pruebas para la detección del COVID-19 previo a retomar su participación en el certamen. Se realizaron 50 pruebas en todo el equipo, de las cuales seis casos fueron positivos entre staff y jugadores”, informó la Liga MX.

Cruz Azul fue eliminado el domingo por Pumas de la UNAM en las semifinales del torneo Guard1anes local tras perder una ventaja de cuatro goles.

José de Jesús Corona ausente en la semifinal en C.U.

José de Jesús Corona, portero titular de la Máquina de Cruz Azul, estuvo ausente en la semifinal que su equipo perdió ante Pumas UNAM debido a que dio positivo de COVID-19 y a una lesión en la rodilla, expuso en sus redes sociales.

“Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100 %, además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo, lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido”, publicó José de Jesús en su cuenta de Instagram.

“Estoy totalmente con ustedes equipo @cruzazulfc”, añadió.

Pumas remontó una desventaja de cuatro goles recibidos en el partido de ida y avanzó a la final del torneo Guard1anes al ganar el domingo 4-0 en el encuentro que cerró la serie.

Con información de Reuters