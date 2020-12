Cruz Azul es un equipo atractivo: Miguel Herrera

Ciudad de México, México.- Miguel Herrera dejó el cargo como Director Técnico de las Águilas del América el pasado lunes 21 de diciembre de 2020. Los malos resultados orillaron a la directiva azulcrema a despedir al ‘Piojo'; en el torneo continental de la CONCACAF Liga de Campeones 2020, América quedó eliminado en semifinales tras perder 3-1 ante Los Ángeles FC, mientras que en el torneo de futbol mexicano, cayó en la ronda de cuartos de final ante el acérrimo rival, las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Cruz Azul no tiene técnico al momento

Cruz Azul se quedó sin técnico luego de que Robert Dante Siboldi renunciara tras un rotundo fracaso en las semifinales ante los Pumas UNAM. El equipo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul busca nuevo timonel y a la lista de candidatos se ha sumado ‘El Piojo’ Herrera.

En entrevista para Marca Claro, el ex técnico de la Selección Nacional de México confesó que no ha tenido acercamientos con los de la Noria, sin embargo, le parece un equipo atractivo:

“No he tenido acercamiento de nadie de la Liga MX ni de la MLS. Me han hablado nada más para ofrecerme Arabia y China y me hablaron periodistas de Chile para decirme que estoy entre los candidatos para dirigir a la selección”. Miguel Herrera

Otro de los sólidos candidatos para llegar a Cruz Azul es el argentino Matías Almeyda, quien actualmente dirige al San José Earthquakes en la Major League Soccer. Su salario ronda en los dos millones de dólares anuales, cifra que La Máquina no podría cubrir; este sería el principal impedimento para que ‘El Pastor’ regrese a la Liga MX.

El ex entrenador del Rebaño Sagrado (2015 a 2018) tuvo una primera etapa en México sumamente exitosa, en donde cosechó el título del Clausura 2017, la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018 y la Copa MX del mismo año.