Cruz Azul es una motivación doble para América: Richard Sánchez

El nivel mostrado por el América en el actual torneo ha compartido reflectores, únicamente, con el arrollador paso que Cruz Azul comenzó a forjar a partir de la Jornada 2, cuando obtuvo la primera de las 11 victorias consecutivas que ostenta en la Liga BBVA MX.

Si bien los azulcrema no extrañan el protagonismo que les llega año con año, sí añoran ubicarse en la primera posición de la tabla, motivo por el cual han decidido voltear hacia el líder general y no perderle la pista.

“Sabemos que (Cruz Azul) es un gran rival; dentro de poco vamos, a jugar contra ellos y es una motivación doble para nosotros. Estamos bien metidos, lo que pasó pasó, estamos viviendo el presente y ansiosos por ese partido”, admitió el mediocampista del América, Richard Sánchez.

América visita el Volcán

El encuentro referido por el paraguayo, sin embargo, se dará hasta la Jornada 15. Antes, los emplumados visitarán San Nicolás de los Garza para tratar de consolidar su buen certamen y complicarle la clasificación a Tigres, frente a su propia afición.

“Sabemos que Tigres es un gran rival. Aparte, va a haber público, eso nos motiva a nosotros y estoy ansioso por jugar ese partido e ir a buscar los tres puntos”, aseguró.

Richard Sánchez destaca los cambios implementados por Santiago Solari

Richard, quien vive su segundo año en Coapa, destacó la labor realizada por el entrenador argentino, Santiago Solari, quien parece no haber batallado para entender qué circuitos debían conectarse para optimizar el rendimiento de sus dirigidos.

“Desde que llegó el profe, nos adaptamos muy bien a lo que él nos pide. El grupo está al 100%, metido en lo que nos pide, venimos trabajando con la misma humildad de siempre y por eso nos está yendo bien”, expuso.

Para ejemplificar el entendimiento que ha hallado en su dupla centrocampista con el peruano Pedro Aquino, el guaraní recordó la época en la que fue segundo en una zona dominada por Guido Rodríguez.

“Me tocó compartir con Guido, me sentía muy cómodo, porque hablaba mucho con él y me pedía que me soltara, que él se quedaba atrás y no me preocupara por eso. Ahora, me toca compartir con Pedro, que creo que tiene las mismas características. Hablo con él y me dice lo mismo, que me suelte, así que me da confianza para ir adelante siempre”, finalizó.