Cruz Azul no debe caer en la misma piedra

Aunque Cruz Azul es líder del Clausura 2021, y marcha con una seguidilla de ocho triunfos, no quieren caer en excesos de confianza, rumbo al cierre de torneo. Así lo ve Orbelín Pineda, quien también habló sobre su futuro en el club.

La dolorosa eliminación en semifinales ante los Pumas parece que dejó grande enseñanzas al interior de La Máquina. Por lo que tendrá que afinar detalles para la Fase Final de la LIGA BBVA MX.

“Viene lo más importante y lo más lindo, el cierre de torneo. Definir la Liguilla. No bajar los brazos, que nos sirva el torneo pasado lo que nos pasó, no caer en la misma piedra, saber lo que nos enfrentamos en la Liguilla y hacerlo de la mejor manera”, señaló Orbelín, en conferencia de prensa de este miércoles.

Orbelín Pineda no se preocupa en estos momentos por su contrato

El volante de los cementeros se ha convertido en uno de los referentes del medio campo, sin embargo, en las últimas semanas se ha especulado sobre su continuidad en la institución, ya que no ha renovado.

“Lo de mi contrato se lo dejo a mi agente. Para mí lo primero es poder hacer mi trabajo en la cancha. Disfrutar el momento que me dejen estar acá (en Cruz Azul), solo trato de hacer lo que sé hacer en la cancha. El momento que me toque estar, como siempre lo he dicho, pelear a lo más alto a lo que planeamos todos los jugadores”, apuntó.

En diciembre vence su relación con los cementeros,aunque no descarta pensar en emigrar al fútbol europeo.

“Sí hay posibilidades, pero no te puedo definir ahora. Viene verano y el equipo tiene intenciones (de renovar). En diciembre si no se llega a un acuerdo ya veremos, aún tengo meses para definir de mi contrato”.

Finalmente Orbelín no quiso dar alguna postura sobre la inclusión de naturalizados en la Selección Azteca. “Los que toman la decisión son la Federación. Sigo trabajando para ocupar un lugar. Trascender ahí es un deseo de todo futbolista mexicano, si me toca llamado o no, sigo trabajando para estar ahí”.

Con este panorama, el Cruz Azul enfrentará a Rayados este sábado, en duelo de la Jornada 11, una importante prueba rumbo a la Liguilla.