Cruz Azul no tiene margen de error, quiere el liderato general

Con la actual racha de 10 victorias seguidas, Cruz Azul todavía puede aumentar esos números y además tiene el reto de asegurar el liderato general del Clausura 2021, en los cinco juegos que restan de la fase regular.

Ya igualó la mejor marca del club, pero podría superarla. Mientras que el récord de todos los tiempos en futbol mexicano, de 12 triunfos consecutivos, que hizo el León en el Clausura 2019, también está a la vista para La Máquina.

Sin embargo, no será sencillo para los dirigidos por Juan Reynoso, quienes tendrán que recuperar el ritmo tras el parón por la Fecha FIFA. Además de que algunos elementos vendrán con desgaste físico por los compromisos con sus respectivas selecciones.

El calendario que le falta a Cruz Azul en la fase regular de la LIGA BBVA MX cuenta con dos enfrentamientos ante los equipos considerados grandes. Aunque cerrará con dos partidos en casa, por lo que el objetivo será no bajar el nivel y corregir errores de cara a la Liguilla.

El siguiente duelo será en la Jornada 13 en la visita a los Bravos de Juárez, que en el papel llegan como víctimas por ser el último lugar de la tabla. Mientras que, los celestes acumulan 30 puntos, los de la frontera apenas han sumado 9.

Cruz Azul ya no sale de la Ciudad de México

Luego la Máquina regresa al Estadio Azteca para medirse las Chivas en la fecha siguiente. Si bien el Guadalajara no marcha muy bien este semestre, no deja de ser un duelo con mayor presión mediática. Y en la Jornada 15, chocarán con el América, en condición de visitante, administrativamente, en un juego que podría definir el liderato de la tabla.

Las Águilas, actualmente con 28 unidades, están solo dos puntos por debajo de Cruz Azul en la clasificación, por lo que si no se quiere depender de lo que haga el rival, los cementeros tendrían que llevarse el Clásico Joven para tratar de amarrar la cima de la tabla. Terminar en primer lugar no te asegura nada para la Liguilla, pero no deja de ser una ventaja poder cerrar de local en todas las llaves.

Finalmente, los comandados por Juan Reynoso jugarán en el Estadio Azteca ante San Luis y Tijuana, en partidos de la Jornada 16 y 17, respectivamente. Con un lugar prácticamente asegurado entre los primeros cuatro, que evita el repechaje, estos serán los últimos ensayos que tendrían para preparar la fase final.

Así, después de la Fecha 14, el Cruz Azul no volverá a salir de la Ciudad de México, por lo que facilitará la logística en su lucha por el liderato de la LIGA BBVA MX y cerrar de la mejor manera, de cara a lo más importante, la búsqueda del ansiado título.

