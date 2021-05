Cruz Azul y Ordiales reventaron contra el arbitraje del “Gato” Ortiz

Cruz Azul perdió 1-2 en su visita al Toluca en el inicio de los cuartos de final de la Liga BBVA MX. Recibió los dos goles por medio de penales polémicos que marco el árbitro Marco Antonio Ortiz, el segundo polémico pues no fue revisado por el VAR ante la caída en el área de Rubens Sambueza.

Hay molestia en la dirigencia de Cruz Azul, y el director deportivo de la Máquina, Jaime Ordiales, ofreció una conferencia de prensa donde expuso sus puntos de vista con respecto al trabajo de los nazarenos.

“Sí genera impotencia para nosotros el trabajo de ayer de Marco Ortiz. Dejó mucho que desear sobre todo en aspectos puntuales como ha sido la valoración que le dio al segundo penal cuando entendemos que es un árbitro que cuenta con muchísimas herramientas, para nosotros no es penal. Nos preocupa porque nos vimos perjudicados y sentimos también que durante el partido hubo situaciones, por ejemplo, en el caso de Angulo donde parece que el árbitro tomó algo personal con él, porque todo le marcaba en contra y ese tipo de cosas nos llama la atención”, mencionó Ordiales.

Cruz Azul, 23 años entre decepciones

Segunda ocasión que Cruz Azul sale inconforme con Cruz Azul

El director deportivo recordó que en el compromiso ante Chivas de la fase regular también se incorformaron por la labor arbitral del “Gato” Ortiz cuando expulsó a Juan Reynoso de cara al compromiso ante América.

“Esto no puede sonar a pretexto, creemos firmemente que vamos a darle vuelta al resultado, no va a ser un pretexto el primer partido para no pasar a semifinales. Simplemente acudo a las instancias correspondientes porque llega un momento en que también los jugadores del equipo y cuerpo técnico sienten que no están siendo escuchados. Cuando en una instancia como es la de cuartos de final nos sentimos perjudicados en el trabajo arbitral también hay que señalarlo”, finalizó Ordiales.

El sábado en el Estadio Azteca, los cementeros buscarán remontar el resultado adverso de la ida. Para calificar necesitar ganar el partido 1-0, 2-1, o victoria por dos o más goles si llegan a recibir dos del Toluca.