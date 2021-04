Cruz Azul va por el récord que tiene América

Aunque el Cruz Azul ya tiene el liderato asegurado del Guard1anes 2021, su partido de la última jornada ante los Xolos, tendrán un sabor especial ya que buscarán hacer historia en el futbol mexicano.

Así lo ve el delantero ecuatoriano Bryan Angulo, quien habló en la conferencia de prensa de este jueves de lo que sería imponer una nueva marca este semestre en la LIGA BBVA MX.

“Un partido complicado, Xolos tiene jugadores buenos. Robert (Dante Siboldi) conoce a muchos futbolistas de acá y ellos se juegan la clasificación. Nosotros hacer historia con el tema de los 43 puntos”, apuntó Angulo.

De ganar, la Máquina igualaría la puntuación de los 43 puntos que realizó el América en 2002, el récord de torneos cortos, sin embargo en esa ocasión el certamen era de 19 fechas, en lugar de las 17 que actualmente se disputan.

El delantero ecuatoriano reconoció la importancia de que Cruz Azul llegue de la mejor forma a la fase final del campeonato. Además, también habló de su estadía de un año en el equipo de Tijuana.

“Con Xolos muy agradecido por la oportunidad de haber llegado, eso también me sirvió y demostrar. Nada de lo qué pasó con Robert, nunca tuvimos problemas, salimos por las cosas buenas. Aprendí mucho, pero con Xolos va a ser importante ganar y arrancar con pie derecho la Liguilla”.

Angulo sabe la deuda que tienen con la afición

Bryan Angulo arribó a los celestes para el Apertura 2019, en el que prácticamente jugó muy poco y tuvo que salir a préstamo. Sin embargo, para su regreso en este semestre, su aporte ha sido mucho mayor, ya con dos goles en liga y el reciente doblete en la Concachampions.

“Llegué, las personas que me trajeron Pedro (Caixinha) y Ricardo (Peláez) se fueron y el cambio de técnico me afectó mucho. Porque me habían dado la confianza y todo, pero después cambió demasiado. Ahora, la confianza de Juan (Reynoso) me ha servido muchísimo”, comentó.

Finalmente, el ‘Cuco’ Angulo habló que el objetivo es el que tanto ansía la afición de Cruz azul.

“Se viene lo más importante que es la Liguilla… Cerrar con un triunfo este fin de semana. Regresé con más ganas, me trajeron por un motivo, que es llevar al equipo a ser campeón, que es todo lo que queremos”.

Así, el Cruz Azul se prepara para recibir a los Xolos en la cancha del Estadio Azteca este sábado, con la mira puesta en conseguir otra marca histórica.