Cruz Azul va sin titulares a la Concachampions

Cruz Azul atraviesa su mejor racha en la historia de la Liga BBVA MX luego de cosechar 11 victorias consecutivas. Sin embargo, en la recta final del semestre futbolístico deberá encarar las primeras etapas de la Concachampions. Juan Reynoso, técnico cementero, consideró que podrían modificar en un futuro las fechas de las primeras rondas porque los equipos mexicanos están en la parte más importante del campeonato local y los equipos de la MLS apenas empiezan actividad.

“Lo recomendable y lo que nosotros eligiríamos es jugar este torneo en la pretemporada que viene, no ahora, sobre todo por lo que se juega en México. Los equipos que no son mexicanos o americanos, ellos necesitan este tipo de torneos y si uno quiere ser congruente y empático hay que jugarlos. Lo recomendable sería que no se juegue en abril y mayo” mencionó Reynoso en conferencia de prensa.

El actual formato de la Liga de Campeones Concacaf 2021 contempla los octavos de final entre 6 y 15 de abril, los cuartos de final del 27 de abril al 6 de mayo. Luego se hace una pausa hasta agosto que se realizan las semifinales y la final hasta el 28 de octubre.

Sin ocho titulares para enfrentar a Arcahaie

El cuerpo técnico de Cruz Azul determinó que Jesús Corona, Cata Domínguez, Pablo Aguilar, Pol Fernández, Luis Romo, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez y Bryan Angulo se quedaran en la Ciudad de México y no hicieran el viaje a República Dominicana para dosificar al plantel. Los cementeros se medirán al Arcahaie de Haití.

“En el fútbol te puedes lesionar en tu casa, son leyendas urbanas que no hacen bien porque es cuestionar a los jugadores, el motivo de que hayamos pensado en un plantel distinto al que venía jugando los partidos pasados, es que queremos darle más minutos a todos, y ver en qué momento está cada quien” dijo el timonel peruano.

Los 8 jugadores titulares que se quedaron en México se alistan para el partido del sábado ante Chivas. En el compromiso, Cruz Azul buscará empatar la marca histórica de León de más victorias en fila en el futbol mexicano con 12.