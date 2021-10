De trabajar en Uber Eats, a ser titular en la Liga BBVA MX

De no tener nada, a estar muy cerca de ser tomado en cuenta por Gerardo ‘Tata’ Martino para la Selección Mexicana. Tal es el caso de Omar Campos, jugador de Santos Laguna, quien con muy pocos partidos en primera división se ha ganado la titularidad por sus buenas actuaciones.

Tanto así, que ya estaría bajo el radar del seleccionador de México, el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Campos, nacido en la Ciudad de México, se formó en las fuerzas básicas de Santos, y el pasado mes de enero recibió la oportunidad de Guillermo Almada para debutar en el máximo circuito. El centrocampista no lo ha hecho nada mal, y pronto se ha ganado la titularidad, e incluso la mirada del ‘Tata’.

Omar Campos y su trabajo en Uber Eats

Sin embargo, su vida no ha sido sencilla, según relató su padre en una entrevista para el portal Medio Tiempo, en donde reveló que su hijo ha ayudado a la familia como repartidor de alimentos en la plataforma Uber Eats.

“Cuando venía (a CDMX) yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos”.

A pesar de que Campos ya está en primera división, su padre le pide que no baje la guardia en su carrera profesional.

"Él vive en la casa club (de Santos) y yo siempre le dije que se dedicara a jugar y a estudiar y que yo me dedicaba a trabajar. Aunque fue complicado comprar boletos de avión y comprarle zapatos, porque me pedía zapatos caros. Tener dinero cuesta y si no juega bien no va a ganar. Ahorita ya debutó, es titular, pero debe mantenerse porque si no de nada va a servir”.