Diego Cocca : Los aficionados al Atlas se identifican con este equipo

Atlas se llevó un valioso empate sin goles en su visita a Monterrey, en la ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX. Tras el duelo, el DT rojinegro, Diego Cocca, se marchó conforme con el resultado en la Sultana del Norte buscando en la vuelta conseguir el pase.

Cocca destacó que su equipo jugó con personalidad en cancha ajena, logran no recibir goles de un conjunto que tiene calidad en todas las líneas.

“En cuanto al posicionamiento del equipo en la cancha, a la presión, no le dimos protagonismo al rival, los muchachos hicieron un gran trabajo, con mucha personalidad”, dijo Cocca.

TE PODRÍA INTERESAR: ATLAS CONTIENE A RAYADOS EN SU PROPIA CASA EN LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL

Además, el técnico del Atlas aprovechó para invitar a los aficionados a que apoyen al equipo de cara al partido decisivo en el estadio Jalisco. Para avanzar a Semifinales, en donde un empate les es suficiente.

“Invitar a la gente que vengan a apoyarnos a alentarnos porque la idea no es venir a buscar un resultado y esperar sino ir a buscar al rival y tratar de hacer un gol. Entendemos la situación de la afición, de no tener buenos resultados, de no estar contentos con el equipo durante mucho tiempo, pero creo que ya este equipo ha demostrado de sobra de que realmente puede luchar y siento que la gente se siente identificada. Podemos jugar una semifinal, algo que hace mucho no pasa y estoy convencido de que la gente se va a ir orgullosa del estadio”, comentó el DT rojinegro.

TE PODRÍA INTERESAR: EN OTRA LLAVE DE CUARTOS DE FINAL, AMÉRICA FRENÓ A PUMAS

También, Diego Cocca se refirió a la situación de Aldo Rocha.

“Aldo tuvo un calambre, esta cancha es dura, muy buena y muy rápida y por lo general no estamos acostumbrados a estas canchas”, aseguró Cocca.

Finalmente, el DT de los Zorros habló sobre el desempeño de sus jugadores

“Yo estoy muy conforme, muy contento por la actitud del equipo, de la personalidad, por tratar e ir para adelante. Sabíamos que el peligro de este rival es que tiene jugadores determinantes, hoy no pudieron conectar porque nosotros estuvimos muy atentos y los dejamos muy poco maniobrar”, sentenció Diego Cocca.