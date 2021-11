Dinenno advierte al Toluca: Es una final para Pumas

Cuando parecía que los Pumas habían agotado sus aspiraciones de liguilla, obtuvieron un triunfo agónico contra Cruz Azul , que los metió al repechaje y los tiene en la antesala de un duelo a matar o morir frente al Toluca. El delantero felino, Juan Ignacio Dinenno, explicó lo que representa dicho cotejo.

“Nuestro objetivo es poder repetirlo contra Toluca, un equipo que se defiende muy bien y es peligroso al atacar. Va a ser una final, porque es un partido único donde hay muchísimo en juego, el pase a la liguilla, que es nuestro objetivo y el de ellos también”, dijo el artillero.

En el torneo regular, choriceros y auriazules finalizaron solo con tres puntos entre sí. El argentino, consolidado como el referente ofensivo de los universitarios, opinó sobre si dicha diferencia puede llegar a pesar este domingo, en el Nemesio Díez.

“Nosotros, en la cancha, nos sentimos con la posibilidad de ganar y no en la definición de favorito. Todos los equipos entran con esa convicción. Nosotros sentimos que tenemos con qué, siempre que lo demostremos en la cancha. No me veo como favorito, pero sí estoy convencido de que podemos ganar”, aseguró.

Antecedentes entre Pumas y Toluca

La última vez que Toluca y Pumas se vieron las caras, la victoria fue para los mexiquenses (2-1); Dinenno revivió aquel encuentro y a los protagonistas del mismo.

“Los grandes jugadores como Rubens (Sambueza), que lo demuestra año tras año y mantiene los números muy altos, son jugadores que hay que marcar, ya los hemos sufrido en el torneo. No pudimos contener a Sambueza y Canelo, y nos convirtieron. Debemos mantener al equipo rival lejos del arco, y con jugadores como Sambueza, hay que defender bien, pero esto es un juego de equipo y como equipo debemos prevalecer dentro de la cancha e imponernos”, apuntó.

Dinenno se siente en un gran momento futbolístico

Aunque suele tratarse de un cliché, la frase “el futbol es de momentos” tiene sentido en la perspectiva del atacante sudamericano, quien se dio tiempo para desmenuzar el ámbito individual y el colectivo.

“Hemos levantado el nivel y es buen momento para materializar todo. El buen momento lo vamos a tener que mostrar el domingo. Yo me siento bien. Desde mi lugar en el campo, el rol que me toque, intento dar lo mejor y he tenido por ahí las acciones en las últimas partidos, que en lugar de convertir goles, he dado el pase para que otro convierta. Estoy en un momento personal muy bueno, con margen para mejorar”, concluyó.