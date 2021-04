Dinenno frustrado porque Pumas dependa de otros

Pumas se medirá el domingo por la noche al América y para ese momento los jugadores auriazules ya sabrán si tienen o no posibilidades de alcanzar el repechaje de la Liga BBVA MX.

Juan Ignacio Dinenno, referente de la escuadra universitaria, expresó su molestia de tener que depender de los resultados de otros equipos para alcanzar la fase final del Guardianes 2021.

“Luego del partido con Puebla tuvimos que estar pendiente de otros resultados y no se dio ninguno, eso también lleva a tener emociones negativas o pensamientos no tan positivos. Son días difíciles, donde entrenamos con la mente en el América porque es lo único que depende de nosotros y aún así sacando cuentas de lo que necesitamos es muy frustrante no depender de uno mismo en el deporte” mencionó en conferencia de prensa el ariete argentino.

¿Qué necesita Pumas para calificar?

El equipo de Andrés Lillini marcha en el sitio 15 de la clasificación con 18 puntos. Para meterse al repechaje, Pumas necesita vencer al América en Ciudad Universitaria y que se den 3 de los siguientes 4 resultados:

- Derrota de Querétaro en León

- Derrota de Mazatlán en Monterrey

- Que Pachuca empate o pierda en San Luis

- Que Tijuana empate o pierda en Cruz Azul

“Desde el jueves que arrancan los partidos vamos a estar pendientes y yo creo que decirte hoy, como jugar el domingo, te estaría mintiendo, porque va a depender de los resultados. Será un clásico, lo tenemos que ganar y queremos ganar, pero va a depender de cómo salgan las posibilidades que tengamos para que tenga un tinte diferente” finalizó Juan Ignacio Dinenno.

El saldo entre Pumas y América ha sido favorable para los de Coapa en los últimos 3 años. Los azulcrema eliminaron por global de 7-2 a los universitarios en las semifinales del Apertura 2018. Han terminado empatados en 4 de los últimos 5 juegos de temporada regular.