El mexicano es nuestro peor enemigo: Chofis López

¡Sin pelos en la lengua! Javier Eduardo ‘Chofis’ López salió de Chivas en el pasado mercado invernal debido a ciertas indisciplinas que tuvo en el Rebaño Sagrado, sin embargo, aseguró que no fue su culpa el haber terminado su relación con el equipo de manera abrupta.

Por si fuera poco, también afirmó que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano debido a las constantes críticas que reciben los jugadores por parte de sus compatriotas.

“Sí, arrepentirme tal cual no, simplemente no me hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo”, aseguró la ‘Chofis’ en entrevista con TUDN.

El ahora jugador del San Jose Earthquakes de la MLS aceptó que coincide con el punto de vista del francés André-Pierre Gignac: “Sí, esa parte creo que todos estamos de acuerdo. A lo mejor ser mexicano es muy crítico con compañeros, con la afición, con los jugadores. Critican mucho al jugador sin conocerlo tanto, se dejan guiar mucho por cosas que ven, cuando no es así tanto la cosa”, añadió López.

“Es un poquito como lo que dijo Gignac, tiene razón, creo que hay muchos jugadores, amigos míos también, todos estamos en la misma, que el mexicano es nuestro peor enemigo”, puntualizó el canterano de Chivas.

La ‘Chofis’ López se reencuentra con Almeyda

La mejor noticia que pudo recibir Javier López fue que volverá a ser dirigido por Matías Almeyda en el San José Earthquakes de la MLS, equipo abrirá el telón del torneo norteamericano cuando el viernes 16 de abril visiten al Houston Dynamo en punto de las 19:00 horas del centro de México.

“Es el entrenador con el que tuve más participación, con el que más destaqué”, aseguró la ‘Chofis’.

