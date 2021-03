El parón no afectará el rendimiento de Cruz Azul: Walter Montoya

El mediocampista de Cruz Azul Walter Montoya es consciente del buen momento que vive ‘La Máquina’ en el Torneo, el conjunto dirigido por Juan Reynoso marcha como líder de la competencia con diez partidos ganados de manera consecutiva, situación que lo ha vuelto serio candidato al título de liga; sin embargo, para el atacante argentino lo importante no son las rachas sino entrar directos a la Liguilla y conseguir el anhelado campeonato.

“No, la verdad no se hablan de récords personales, cuando también íbamos por las 10 victorias consecutivas no estábamos enfocados en ese tipo de récords, cuando sucedió eso pues sí se siente un orgullo y mucha satisfacción, pero fuera de ahí nosotros no pensamos en eso y nuestro objetivo es estar lo más arriba posible en ese fue el objetivo que nos planteamos al inicio de esto.

Te puede interesar: La guillotina de Laporta se lleva a un histórico del Barça

“Vamos por buen camino, nada más que tratar de sacar los puntos. Ahora con Juárez hacerles un gran partido y seguir sumando que ese es el objetivo principal, terminar lo más alto posible para la Liguilla, más que ya estamos calificados, si hay una victoria, que sería lo ideal, y ya después se habla de otro récord, pero la verdad que nosotros no pensamos en nada de eso”, expresó Walter Montoya en conferencia de prensa.

Cruz Azul se enfrenta este viernes a Bravos de Juárez dentro de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX donde busca continuar en la parte alta de la tabla y aceptaron que la Fecha FIFA corta el gran momento que tenía el equipo, pero no dudan en sacar los tres puntos de visita.

“Sí, la verdad traíamos un buen envión anímico y no queríamos parar nunca, ahora lo que toca es que a pesar del parón de la fecha FIFA, es no parar, estamos entrenando al máximo, tuvimos unos días libres que disfrutamos con la familia, pero nada, después de ahí entrenamos y lo hemos hecho muy bien, no nos relajamos.

“Ahora arranca una nueva semana y ya pensamos en lo que viene, siempre hay cosas que mejorar, pero el equipo está muy bien, el plantel está muy bien y eso es importante para todos los que vienen y ahora arrancar esta nueva semana”, declaró.

Te puede interesar: Controversia en la Fórmula 1 por el triunfo de Lewis Hamilton

El objetivo en Cruz Azul es el campeónato

Walter Montoya también destacó el gran trabajo de todo el equipo, que los han puesto en zona de calificación directa, pero sabe que tiene que tener cautela y mantener los pies sobre la tierra, pues lo más importante aún no se ha conseguido.

“Hay que seguir trabajando, esto se mejora, se hace con sacrificio y trabajo, estamos haciéndolo muy bien, no hay que relajarse, sumar todos los puntos y luego pensar en la Liguilla, estamos muy fuertes, contentos y felices, que sigamos con muchos triunfos más”, finalizó.