Emmanuel Gigliotti confesó que jugó la final de la Liga BBVA MX con COVID-19

Semanas después de coronarse campeón de la Liga BBVA MX, salió a relucir la noticia de que el futbolista del Club León, Emmanuel Gigliotti, jugó la última edición de la final del futbol mexicano ante los Pumas con COVID-19. Así lo dio a conocer en una entrevista para un medio argentino:

“En junio me vengo para León, para el equipo que mejor juega en México, y le faltaba esa gota de suerte, había perdido una final, tuve la suerte de llegar y cooperar en la final con dos goles para salir campeón, jugué una final sin saberlo, contagiado, al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me piden en Argentina y salgo positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, declaró el futbolista de la Fiera.

¡Atentos a la entrevista de Gigliotti con @MatiPelliccioni!



“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado. Al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR para entrar a Argentina y me dio positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”



🎥: @TyCSports pic.twitter.com/fLAmVucdkh — Liga MX en Sudamerica (@MXSudamerica) February 6, 2021

Gigliotti no solo ocultó que tenía Covid-19 previo a la gran final de la Liga BBVA MX, además, se habría hecho el test por sus propios medios. A pesar de la delicada situación, en el Club León en ningún momento se informó sobre el caso del delantero sudamericano. La enfermedad según los especialistas de la salud no se incuba de un día para otro, por lo que el Club Leon debió de haber tenido más cuidado de sus futbolistas en una instancia final ya que puso en riesgo a compañeros de Gigliotti, rivales y las personas que tuvieron contacto con el sudamericano.

Hay que recordar que Emmanuel Gigliotti fue una de las piezas claves para León en la última edición de la final de la Liga BBVA MX, fue el encargado de anotar el gol del empate para los dirigidos por Nacho Ambriz en el partido de ida. Por si fuera poco, el delantero de la Fiera también marcó la primera anotación en el partido de vuelta en aquella final, donde León terminó levantando el título del futbol mexicano en el estadio Nou Camp, consiguiendo de esta manera el octavo título de liga en su historia y el que significaría el primero del argentino en suelo azteca con los Panzas Verdes.