Jugador de León participó en la final contra Pumas con Covid-19

El Club León fue sin duda el mejor equipo del torneo Guardianes 2020 de la Liga BBVA MX, pues además de ser el líder general de la competencia y ser superior a todos sus rivales en la Liguilla, practicó un estilo de juego agradable para la afición, ofensivo y muy dinámico, teniendo como base la posesión del balón, mismo que le otorgó el título en la final ante los Pumas de la UNAM.

En ese partido definitivo ante el conjunto universitario, el delantero argentino Emmanuel Gigliotti fue fundamental para que los Panzas Verdes se levantaran con el título, pues con dos goles en la serie, se convirtió en el jugador más valioso de la Liguilla para el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz.

Emmanuel Gigliotti jugó la final con Covid-19

Sin embargo, Gigliotti ahora es tema de conversación por otro aspecto: confesó que jugó la final de vuelta contra con los Pumas con Covid-19.

“Jugué la segunda final contagiado sin saberlo. Al otro día de jugar me hice el PCR que me pedían para ir a Argentina y me dio positivo. Eso quiere decir que la Final la jugué con el bicho”, confesó Gigliotti para el portal argentino TyC Sports.

Líbero Vs. Emmanuel Gigliotti, la entrevista completa



🎥 No te pierdas todo lo que dejó la tremenda nota al delantero del León de México, exjugador de #Boca e #Independiente, en la que contó grandes perlitas inéditas. ¡Mirá!https://t.co/MHaLwTo5gL — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2021

Finalmente, aseguró que por el momento, no desea salir de León ni regresar al futbol argentino: “Uno escucha todas las ofertas, pero sinceramente hoy no estoy con ganas de volver a Argentina”.

Cabe recordar que después del octavo título de liga de León conseguido a manos de los Pumas de Andrés Lillini, el club esmeralda informó que el entrenador Ignacio Ambriz fue internado por complicaciones después de haber dado positivo por Covid-19.

Casos de Covid-19 en la Liga BBVA MX

Durante el mes de enero, varios jugadores de la Liga BBVA MX dieron positivo por Covid-19, destacando los brotes que se dieron en los Rayados de Monterrey y las Águilas del América, en donde sufrieron la ausencia de una de sus grandes figuras como Guillermo Ochoa.