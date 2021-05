Las emotivas palabras del ‘Chaco’ hacia Santiago Giménez

¡De padre a hijo! Christian el ‘Chaco’ Giménez sigue de cerca la carrera de su hijo Santiago quien ha tomado protagonismo con Cruz Azul y previo a la gran final ante Santos Laguna, le dedicó emotivas palabras de aliento.

En una entrevista para W Deportes, el ‘Chaco’ Giménez aseguró que se encuentra orgulloso de su hijo y aseguró que él no tiene nada qué ver con el éxito que está teniendo Santiago en la Primera División.

“Yo no tengo nada que ver en esta historia, y claro que quiero que el equipo y mi hijo sea campeón. Si bien es mi hijo, cualquier logro que tenga no me va a curar ninguna herida. Ese logro sería de él y de todo el equipo”, aseguró el exjugador de Cruz Azul.

Asimismo mencionó que le causa mucho orgullo lo que está cosechando Santigo Giménez como jugador profesional del Cruz Azul.

“Son sensaciones lindas (ver a Santiago jugar). Estoy orgulloso y tranquilo por lo que es Santi como persona. Más allá de que si gana o pierde siempre será mi hijo y estaré orgulloso. Tratamos de hablar con Santiago, él ama a Cruz Azul, no es fácil que un joven llegue a Primera División y que el entrenador confíe en él. Está tranquilo con los pies en la tierra y trabajando”, aseguró el ‘Chaco’.

Santiago tiene la oportunidad de superar a su padre

Santiago Giménez tiene la posibilidad de romper la maldición celeste que aqueja al Cruz Azul con 24 años sin título en la Liga BBVA MX cuando enfrenten al Santos Laguna para dejar de lado la final que el ‘Chaco’ y la Máquina perdieron ante América en el Clausura 2013.

