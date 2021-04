En Chivas aseguran que no existe relajación ni apatía

En Chivas la presión está al tope y saben que el próximo partido ante Xolos en Guadalajara es vital si quieren meterse al Repechaje, es por ello que el arquero Antonio Rodríguez fue contundente y aseguró que dentro del equipo rojiblanco no existe relajación ni mucho menos apatía y buscarán a toda costa revertir la situación.

“No, aquí no existe apatía, créeme que no, aquí existe incomodidad por la situación en la que estamos, existe frustración no nos gusta estar aquí, estamos en Chivas y tenemos una de ADN ganador, y nos choca estar así, estamos en Chivas y tenemos que tener cuidado con eso, dentro del Club lo que nos interesa es todo lo que pasa en la cancha, amamos el fútbol más que cualquier otra cosa de las que tenemos aquí terrenales, esperemos que se le de vuelta a esta situación en la que estamos para poder disfrutar”, aseguró Antonio Rodríguez.

Te puede interesar: Vergonzosa actuación del León en la Concachampions



En Chivas están bajo evaluación



Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich son conscientes de la situación que atraviesa el equipo y saben que están bajo la lupa partido a partido.

“Todos estamos bajo evaluación, eso es una realidad, me ha tocado vivir muchas etapas aquí en Chivas y aquí se analizan todas las áreas en este Club, es algo normal y natural, y por supuesto que los que estamos en la cancha vamos a ser evaluados y la gente que toma decisiones tomará decisiones sobre nosotros, estamos expuestos a ello y esto es parte del fútbol. Hay que estar suficientemente maduros para tomar las responsabilidades, pero te repito ahorita estamos aquí y tenemos que trabajar muy fuerte para darle la vuelta esta situación”, aseguró Toño Rodríguez.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Tigres para meterse a la liguilla?

Además Antonio Rodríguez habló sobre su regreso a la titularidad del arco rojiblanco y como mantenerse avante ante los resultados adversos como el de la jornada pasada ante Cruz Azul.

“Uno como portero tiene que ser lo suficientemente maduro y tranquilo, para saber que después de un partido puedas analizar tu actuación, esto es una de las mejores etapas que he tenido como futbolista, la presión en la portería la hemos vivido desde chicos, no siento que sea mi último tren, mientras uno trabaje siempre se van a presentar oportunidades, mientras uno esté en un nivel óptimo, las oportunidades van a aparecer, lo que yo pretendo es que sigan apareciendo oportunidades y aprovecharlas, la ocasión pasada cuando pierdo la titularidad fueron por dos circunstancias puntuales: dos errores puntuales, un error en Chivas pesa mucho“, finalizó el aruqero de las Chivas.