En Chivas tenemos un buen plantel, no equipo: Ricardo Peláez

Luego de la derrota de Chivas por 3-0 ante León en el Estadio Akron, el Director Deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, dio la cara ante los aficionados que pedían explicaciones del mal arranque del equipo en el Torneo Grita México, Apertura 2021.

A través de redes sociales, Chivas publicó un video en el que Ricardo Peláez deja ver su molestia ante la mala situación del Rebaño Sagrado, pues durante la presente campaña no han logrado ganar ante su gente y registran cinco puntos de 15 posibles, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas.

“Quise grabar este video para darles la cara después de la derrota en casa. Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer para decirles que estamos muy molestos por el arranque de este torneo.

“Hay un proyecto claro y definido que estamos tratando de consolidar. Hay muchísimas cosas por corregir en el primer equipo. Me genera impotencia ver que no podemos ganar en casa, como no podemos ser constantes. Es increíble.

“Este plantel tiene mucha calidad, o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Tenemos un buen plantel, no equipo, que es muy distinto”, menciona Ricardo Peláez durante la grabación.

Durante el Torneo Grita México, Apertura 2021, el conjunto rojiblanco ha disputado tres encuentros en el Estadio Akron. Atlético San Luis y el Club León sacaron los tres puntos de Guadalajara. Por su parte, Juárez rescató una unidad de la cancha de Zapopan.

Tras la derrota ante la escuadra de La Fiera, la afición rojiblanca pidió explicaciones y la salida del entrenador, Víctor Manuel Vucetich, quien llegó al conjunto de Chivas para el Apertura 2020.

En su estancia como técnico del Guadalajara, el ‘Rey Midas’ ha dirigido 33 partidos de Liga MX, arrojando un balance de 11 juegos ganados, 13 empates y 9 derrotas.

¿Cuándo es el próximo juego de Chivas?

Para la Jornada 6 del campeonato, Chivas visitará a Monterrey en el Estadio BBVA el próximo sábado 21 de agosto.

El juego se disputará en punto de las 21:36 horas, tiempo del Centro de México y el Rebaño Sagrado buscará quitarle el invicto a Rayados en casa.

La escuadra comandada por Javier Aguirre no conoce la derrota en su cancha en temporada regular, desde el 26 de septiembre de 2020, cuando el conjunto de La Pandilla cayó por 2-0 en el Clásico Regio frente a Tigres.

