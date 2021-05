En el futbol no todo se gana con dinero, Cocca sobre Atlas y Puebla

Atlas y Puebla no son de los equipos con mayor presupuesto en el futbol mexicano. De acuerdo con el portal especializado, Transfermarkt, los rojinegros se ubican en el sitio 9 con una plantilla tasada en 37 millones de euros, mientras que La Franja está en el puesto 15 con un plantel valorado en 24 millones de euros.

A pesar de estar lejos de los equipos como Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres; tapatíos y poblanos se enfrentarán en los cuartos de final de la liguilla por el título de la Primera División, buscando un histórico boleto a las semifinales. El entrenador de Atlas, Diego Cocca, consideró que estas instituciones han valorado el trabajo en equipo sobre una nómina cara.

“En una liguilla vas a poner los equipos grandes porque tienen jugadores con más jerarquía, pero gracias a Dios, en el fútbol no nada más es el que tiene más dinero. Hay un montón de cosas que juegan y estoy convencido que tanto Atlas como Puebla han hecho un gran trabajo en equipo, si no, no hubieran podido llegar a donde están. Vamos a ver dos equipos que hacen un gran trabajo”, mencionó el estratega en conferencia de prensa virtual.

Los jugadores más caros de Atlas y Puebla

El defensa Jesús Angulo, es el futbolista más valioso que tiene la plantilla de la Academia del Futbol Mexicano con un valor de 3.5 millones de euros. Le siguen Julio Furch y Aldo Rocha (3 mde), Renato Ibarra (2.5 mde) y Camilo Vargas (2 mde).

Del lado camotero, el mediocampista colombiano Omar Fernández es el mejor valorado (3.5 mde), seguido por Santiago Ormeño (2.5 mde) y cierran la lista Salvador Reyes (2 mde), Javier Salas y Clifford Aboagye (1.8 mde).

Horario y dónde ver en vivo Atlas vs Puebla

Ida

Partido: Atlas vs Puebla

Cuándo: Miércoles 12 de mayo.



Horario: 20:45 horas del centro de México.

Vuelta

Partido: Puebla vs Atlas

Cuándo: Sábado 15 de mayo.



Horario: 17:45 horas del centro de México.

